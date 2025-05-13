Не лише ракети: Росія нарощує виробництво танків, артилерії, вибухівки, БпЛА та авіації, - The Economist
Росія замінює війська, танки та боєприпаси "безпрецедентними темпами". Цього року її заводи випустять 1500 танків, 3000 бронетехніки, 250 000 снарядів на місяць.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Economist.
Виробництво танків та артилерії
У поле зору The Economis потрапив Омський танковий завод. Він один із найбільших у Росії та цілодобово займається модернізацією старих танків Т-80.
Вдалося встановити, що рівень активності на цьому об'єкті дещо зріс перед 24 лютого 2022 року, а потім – знизився.
Після повномасштабного вторгнення активність на заводі почала різко рости. Із середини 2023 вона залишається особливо високою.
На ще одному із найбільших танкових заводів Росії "Уралвагонзавод" активність значно зросла у 2024 році, порівняно із 2023.
Такий же "бум" активності зафіксований на Арзамаському заводі, "Курганмашзаводі" і "Мотовілісі", які виготовляють бронетранспортери і бойові машини піхоти.\
У The Economist також помітили зростання активності на Єкатеринбурзькому заводі №9, який займається виробництвом стволів для гаубиць та танків, а також виробництві "Новатор", яке виготовляє балістичні ракети "Іскандер" та розташоване поряд.
Така ж ситуація із роботою Волгоградського заводу "Титан-Барикади", який будує пускові установки "Іскандер", та НВО "Сплав" у Тулі – там розробляють ракети "Град", "Ураган" та "Смерч".
Виробництво вибухових речових та дронів в Росії
Наразі Росія виробляє за рік щонайменше 3 мільйони снарядів. Найбільше цим займається Свердловський завод у Дзержинську. Там, зокрема, виробляють хімікати для артснарядів та КАБів. Обсяги виготовленої продукції на цьому об'єкті значно зросли за останні кілька місяців.
За словами експерта з Бірмінгемського університету Джуліана Купера, масштабували своє виробництво й на підприємстві "Сельмаш" у Кірові. Їхня продукція – корпуси для боєприпасів.
Помітним є зростання виробництва на заводі "Алабуга" в Татарстані. Там займаються виготовленням безпілотників.
Активність зафіксовано також у сусідньому аеропорту Бегішево.
Інші об'єкти, де зросла активність
Видання також проаналізувало активність у місті Бійськ. Там розташований завод з виробництва олеуму, який застосовують для виробництва вибухівки.
Також помітне зростання середньодобового руху транспорту між спальними зонами та районами з хімічними заводами. У 2023 році йдеться про 19%. Також на 32% збільшився час перебування працівників (2 та 3 змін) на одному місці.
Аналітики також звернулися до застосунку Strava. Він продемонстрував, що з'явилися нові групи людей, які займаються бігом та їздою на велосипеді поблизу заводів. Це може свідчити про те, що у райони, де вони розташовані, прибули нові працівники. До того вартість оренди житла за рік зростає на 21%.
Нагадаємо, раніше The Economist повідомив, що РФ виготовляє боєприпаси з надзвичайною швидкістю - понад 1400 балістичних ракет "Іскандер" на рік, а також 500 крилатих ракет Х-101.
Взагалі те що тримається сама вже 12й рік проти такого ядерного монстра вже увійде в історію звитяги!
тому непотрібно сарказму
Стаття економіст заказна - кацапи на ослах їздять та самі признають що в росії стакфляція та падіння навіть военки - а ці західні журношлюхи знову цифри зі стелі малюють за кремлевські рублі... тфу.
Я привів офіційну статистику по населенню.
Заяви самим кацапів по ослах...
Про стакфляцію в росії пишуть офіційні ресурси та держслужбовці - той же ЦМАКП.
Ось тобі графік падфння виробницва від воєнного міністра білоусав.
Це і дурню зрозуміло - що різке зростання воєнки с початком війни може бути лише за рахунок резервів та дотацій держбюджету.
Всі інші галузі - біля нуля.
Це не я кажу - повно відео економічних експертів з аругментами самих держслужбовців ліліпутіна.
ДЕ танкові колони, що були на початку вторгення, якщо у ліліпутіна тисячами танкі виробляються?
Склади з танками ссср у ліліпутіна ПОРОЖНІ.
Хватить пудрити мозги вкидами про танкові ривки.
Мости відкрили? І що? На Курщині закрили.
Ану назви саме найбільше досягнення ліліпутіна або росії за 34 роки іі існування? Крим не чіпай. Жду!
при совку НЕБУЛО? Мости не відкривали при совку? Що ти мелеш?
Колон танків немає - бо немає танків для колон - і дрони тут нідочого.
Хватить пургу нести.
У промисловості або в будівництві?
saimansay Мости не відкривали при совку? Що ти мелеш?
Три великі мости протягом одного року - ні.
Це Шекспірівська трагедія написана західними журношлюхами.
типовий ссср горбачова - все на папері - а на полицях магазинів пусто
то це 4 танки в день🤔🤔🤔
Це взагалі реально???🤔🤔
Це неодне і теж.
кацапи на ослах їздять... а економіка росії в стакфляції - а тут знову нереальну куйну на передодні Туреччини пишуть.
Просто західні журно-мразі.
І на жаль, ************...
Тобто насправді йдеться про відновлення та модернізацію а не Виробництво.
Без любви и без славы, орденов и погон
Ах, графиня, поверьте наболевшему сердцу:
Я лишь в Вас и в Россию был страстно влюблен...
https://www.unian.ua/weapons/virobnictvo-zbroji-v-rosiji-skilki-tankiv-na-rik-vipuskaye-rf-12706116.html Чи дійсно РФ виробляє сотні танків на рік
https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html Скільки танків і літаків РФ виробляє щороку
https://nv.ua/ukr/opinion/skilki-zbroji-viroblyaye-ukrajina-viyskoviy-ekspert-pro-krizu-artileriji-v-rf-50493924.html Що відбувається з виробництвом артсистем у Росії
тільки чомусь ні з осінтами, ні з реальним станом справ на болі бою усі ці жахи не сходяться. якшо на початку великої війни доля втрат танків і броньованої техніки серед усієї механізації складала 70-75%, то наразі - це 20%. ой, а шо сі стало? якшо трошки повернутися в реальність, то очікувана кількість відновлених танків за 25й рік становитиме десь 650-700 одиниць.
зі стрільном ситуація дещо краще. кацапи дійсно "виробляють" дуже багато корейського стрільна.
те саме і з корейськими коксанами. якшо у вас все так гарно зі стволами, то навіщо оце корейське лайно?
якшо у вас все так гарно з іскандерами, то навіщо вам корейські? навіщо вам іранські пускові, а?
на початку війни рашка відгружала по 70-80 крилатих ракет щотижня, а то і двічі на тиждень. тепер вони цього і раз на місяць дозволити не можуть.
єдине що відчуваєжться і дійсно є проблемою - щоночі випадає по 100+ шахедів. але це вже виключно зброя террору, що майже не має військової цінності.
Питання не коректне. Звучить як "якщо у вас багато грошей, навіщо вам ще більше?" або "якщо у вас є "Богдана", навіщо вам ще "Цезарі" і "Арчери"?"
тому тут скоріше: якшо у вас багато грошей, то навіщо вам зімбабвійські долари?
я якось не чув нічого про словенські т-55 і сподіваюся, що і не почую. шось там ше про болгарські бтр-80 було... ну може для угорського кордону і згодяться.
погана гармата краще за нічого, не тільки якшо ви можете не просто стріляти нею, але й влучати. чи краще коксани, за нічого? ну, суперечливо.
Когда энергетику "обрушал", видать еще не производил, по 3 месяца копить приходилось. Теперь ракеты девать некуда, но зачем то у пончика закупает и шахеды наращивает.
А танки, мама родная, по 125 в месяц, сеть должна быть завалена эшелонами техники на ЖД как в 22-23, это ж по 6 составов исключительно танков в месяц. Светятся почему-то только коксаны и корейская РЗСО, наверное секретят.
Вообще оригинальной статье уже почти год
"Але попри всі розмови про те, що Росія перетворилася на військову економіку, витрачаючи близько 8% свого ВВП на військові витрати, вона здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти й артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні",
Експерти вважають, що за нинішніх темпів зносу російські танки й бойові машини піхоти, що знаходяться на зберіганні, досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини 2025 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3500167
По видосам с дронов уже сейчас видно, что эrспрерты еще оптимистичны были.
.
3000/30=100. На этом статью уже можно закрывать!
Она именно для умственно отсталых.
