Не лише ракети: Росія нарощує виробництво танків, артилерії, вибухівки, БпЛА та авіації, - The Economist

Росія замінює війська, танки та боєприпаси "безпрецедентними темпами". Цього року її заводи випустять 1500 танків, 3000 бронетехніки, 250 000 снарядів на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Economist.

Виробництво танків та артилерії

У поле зору The Economis потрапив Омський танковий завод. Він один із найбільших у Росії та цілодобово займається модернізацією старих танків Т-80.

Вдалося встановити, що рівень активності на цьому об'єкті дещо зріс перед 24 лютого 2022 року, а потім – знизився.

Після повномасштабного вторгнення активність на заводі почала різко рости. Із середини 2023 вона залишається особливо високою.

На ще одному із найбільших танкових заводів Росії "Уралвагонзавод" активність значно зросла у 2024 році, порівняно із 2023.

Такий же "бум" активності зафіксований на Арзамаському заводі, "Курганмашзаводі" і "Мотовілісі", які виготовляють бронетранспортери і бойові машини піхоти.\

У The Economist також помітили зростання активності на Єкатеринбурзькому заводі №9, який займається виробництвом стволів для гаубиць та танків, а також виробництві "Новатор", яке виготовляє балістичні ракети "Іскандер" та розташоване поряд.

Така ж ситуація із роботою Волгоградського заводу "Титан-Барикади", який будує пускові установки "Іскандер", та НВО "Сплав" у Тулі – там розробляють ракети "Град", "Ураган" та "Смерч".

Виробництво вибухових речових та дронів в Росії

Наразі Росія виробляє за рік щонайменше 3 мільйони снарядів. Найбільше цим займається Свердловський завод у Дзержинську. Там, зокрема, виробляють хімікати для артснарядів та КАБів. Обсяги виготовленої продукції на цьому об'єкті значно зросли за останні кілька місяців.

За словами експерта з Бірмінгемського університету Джуліана Купера, масштабували своє виробництво й на підприємстві "Сельмаш" у Кірові. Їхня продукція – корпуси для боєприпасів.

Помітним є зростання виробництва на заводі "Алабуга" в Татарстані. Там займаються виготовленням безпілотників.

Активність зафіксовано також у сусідньому аеропорту Бегішево.

Інші об'єкти, де зросла активність

Видання також проаналізувало активність у місті Бійськ. Там розташований завод з виробництва олеуму, який застосовують для виробництва вибухівки.

Також помітне зростання середньодобового руху транспорту між спальними зонами та районами з хімічними заводами. У 2023 році йдеться про 19%. Також на 32% збільшився час перебування працівників (2 та 3 змін) на одному місці.

Аналітики також звернулися до застосунку Strava. Він продемонстрував, що з'явилися нові групи людей, які займаються бігом та їздою на велосипеді поблизу заводів. Це може свідчити про те, що у райони, де вони розташовані, прибули нові працівники. До того вартість оренди житла за рік зростає на 21%.

Нагадаємо, раніше The Economist повідомив, що РФ виготовляє боєприпаси з надзвичайною швидкістю - понад 1400 балістичних ракет "Іскандер" на рік, а також 500 крилатих ракет Х-101.