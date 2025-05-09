Понад 1,4 тис. балістичних "Іскандерів" та 500 X-101 виробляє РФ за рік, - The Economist

Росія може здійснити агресію проти країн НАТО після відновлення своєї армії.

Про це йдеться в матеріалі The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що для Путіна війна може бути не стільки зовнішніми загрозами, скільки продовженням та спробою легітимізувати своє правління.

"За 25 років перебування при владі він провів п'ять воєн. Кожна з них починалася зі зниження його популярності; кожна закінчувалася посиленням його авторитету", - зазначає автор.

Читайте: Вже потрібно говорити про 18-й пакет санкцій проти Росії, - глава МЗС Литви Будріс

Поки Росія веде бої в Україні, у неї не буде запасних наземних сил, щоб створити серйозну загрозу для НАТО, вважає польський експерт Конрад Музика. Навіть якщо буде підписано угоду про припинення вогню, РФ не зможе вивільнити велику кількість військ, оскільки це може дозволити Україні повернути окуповані території.

"Отже, Росії доведеться створювати нові війська. Західні розвідувальні служби ретельно вивчили, скільки часу на це може піти. Їхні висновки значно різняться. Америка говорить про відновлення армії Росією "протягом наступного десятиліття". Норвезька розвідка вважає, що це триватиме від п'яти до десяти років "щонайменше". Оцінки України свідчать про п'ять-сім; Німеччини – про п'ять-вісім. Естонські розвідники, схоже, найменш оптимістичні, даючи Росії термін від трьох до п'яти років для створення нових формувань, залежно від ходу війни, економіки Росії та того, чи залишатимуться санкції", - зазначають в матеріалі.

Також читайте: РФ планує збільшити випуск "Кинджалів" і балістичних ракет до "Іскандера", - ГУР

Водночас The Economist із посиланням на дані Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) стверджує, що РФ виготовляє боєприпаси з надзвичайною швидкістю - понад 1400 балістичних ракет "Іскандер" на рік, а також 500 крилатих ракет Х-101.

"Але в інших сферах поточні темпи виробництва є нестійкими. Лише 10-15% з 1500-2000 танків та 3000 інших броньованих бойових машин, що виробляються щорічно, є новими. Решту беруть зі старих радянських запасів. Вони можуть вичерпатися до 2026 року, якщо нинішні темпи втрат збережуться, зазначає Дара Массікот з Фонду Карнегі", - пишуть автори.

Дивіться: Дві ракети прилетіли у райвідділ поліції у селищі Глушкове на Курщині. ВIДЕО