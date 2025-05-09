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Новини Виробництво балістичних ракет у Росії
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Понад 1,4 тис. балістичних "Іскандерів" та 500 X-101 виробляє РФ за рік, - The Economist

Скільки ракет виробляє Росія за рік. Дані The Economist

Росія може здійснити агресію проти країн НАТО після відновлення своєї армії.

Про це йдеться в матеріалі The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що для Путіна війна може бути не стільки зовнішніми загрозами, скільки продовженням та спробою легітимізувати своє правління.

"За 25 років перебування при владі він провів п'ять воєн. Кожна з них починалася зі зниження його популярності; кожна закінчувалася посиленням його авторитету", - зазначає автор.

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Поки Росія веде бої в Україні, у неї не буде запасних наземних сил, щоб створити серйозну загрозу для НАТО, вважає польський експерт Конрад Музика. Навіть якщо буде підписано угоду про припинення вогню, РФ не зможе вивільнити велику кількість військ, оскільки це може дозволити Україні повернути окуповані території.

"Отже, Росії доведеться створювати нові війська. Західні розвідувальні служби ретельно вивчили, скільки часу на це може піти. Їхні висновки значно різняться. Америка говорить про відновлення армії Росією "протягом наступного десятиліття". Норвезька розвідка вважає, що це триватиме від п'яти до десяти років "щонайменше". Оцінки України свідчать про п'ять-сім; Німеччини – про п'ять-вісім. Естонські розвідники, схоже, найменш оптимістичні, даючи Росії термін від трьох до п'яти років для створення нових формувань, залежно від ходу війни, економіки Росії та того, чи залишатимуться санкції", - зазначають в матеріалі.

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Водночас The Economist із посиланням на дані Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) стверджує, що РФ виготовляє боєприпаси з надзвичайною швидкістю - понад 1400 балістичних ракет "Іскандер" на рік, а також 500 крилатих ракет Х-101.

"Але в інших сферах поточні темпи виробництва є нестійкими. Лише 10-15% з 1500-2000 танків та 3000 інших броньованих бойових машин, що виробляються щорічно, є новими. Решту беруть зі старих радянських запасів. Вони можуть вичерпатися до 2026 року, якщо нинішні темпи втрат збережуться, зазначає Дара Массікот з Фонду Карнегі", - пишуть автори.

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Автор: 

ракети (4032) росія (65415) балістичні ракети (420)


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Топ коментарі
+8
Интересно, а мы сегодня услышим про "потужну відповідь" ракетами и ракето-дронами 9 мая, которую типа анонсировал Зеленский в своем недавнем видосике? Пустой треп и угрозы хуже молчания.
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09.05.2025 10:12
+7
А скільки балістичних ракет за рік виробляє Зеленський?
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09.05.2025 09:54
+6
Вибачте це не на часі, треба дороги освоювати і нові посади придумати.
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09.05.2025 10:09
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А скільки балістичних ракет за рік виробляє Зеленський?
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09.05.2025 09:54 Відповісти
Вибачте це не на часі, треба дороги освоювати і нові посади придумати.
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09.05.2025 10:09 Відповісти
2600 відосів на Ютубі, 10600 постів в твітері.
Яких тобі ще балістичних ракет потрібно?
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09.05.2025 10:54 Відповісти
Жалюгідні імпотенти. Допоможіть нам налагодити випуск власних "довгих Нептунів" та відверніться - і вам не треба буде всцикаючись рахувати майбутні балістичні ракети русні.
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09.05.2025 10:10 Відповісти
Так, жалюгідні. Бо не довели свої країни до кривавої бійні. Бо не продавали з "молотка" все своє озброєння десятиріччями. Бо не знищили науку та конструкторські бюро. Відвернеться і ППО своє заберіть - ми самі. Будемо "Молитися і стріляти, стріляти і молитися", як казав один не дуже розумний персонаж. Ми самі спромоглися хіба що дрони в гаражах складати, як радіє тому Антон Колумбет
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09.05.2025 10:18 Відповісти
Коли перші ішакєди та Іскандери полетять на країни Балтії, побачите.
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09.05.2025 10:21 Відповісти
Кому помогать? Мы и сами ого-го. У нас один "величайший лидер" обещал 3000 дальних ракет на этот год. Столько не выпускает в год ни рашка, ни Европа, ни США. К этому времени у нас уже должно быть минимум 1000 ракет на вооружении.
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09.05.2025 10:37 Відповісти
Ті ракети - вже не для нас. Вони - для них. А ті, для кого вони, тільки сидять, рахують та всцикаються. Замість того, щоб нашими руками розбити русні виробничі потужності, й не буде тоді тих тисяч ракет.
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09.05.2025 10:50 Відповісти
Т.е. нам бить орду ракетами уже не нужно? А чем тогда? И они не всцикаются. Они готовятся. Германия, например, за 5 лет хочет минимум удвоить свои комплексы ПВО и закупает самые новейшие израильские ЗРК, которых еще нет ни у кого. Польша массово закупает вооружение в США, Японии и Южной Корее. Румыны строят у себя крупнейшую в Европе военную базу США. И т.д. Это не наше "встретим врага новыми бассейнами со стадионами".
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09.05.2025 11:12 Відповісти
А не краще знищити першоджерело загрози?
На півтори тисячі балістики треба щонайменше три тисячі перехоплювачів, і до чорта установок, щоб покрити хоча б критично важливі об'єкти.
Русня почне бити просто по житловим кварталам, і що тоді пани європейці, у яких життя - найвища цінність, заспівають?
Про румунів казати зарано. Цей їх Сіміон цілком може сказати "рєбята, давайтє жіть дружно і нє дразніть мєдвєдя. Нє будєм, как глупая Украіна, прєдставлять єму угрози - он нас і нє тронєт".
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09.05.2025 11:19 Відповісти
Это все из области фантазий. Я что-то не видел чтобы ***** напал на страны НАТО. В упор не вижу. Не подскажите с какой из стран НАТО у него война? Хотя у него общая граница с НАТО уже больше 25 лет и в странах Балтии и армии то своей практически нет и не было все эти годы. Он в 2014 напал на страну, которая выбрала во власть "нам НАТО не надо" и "один народ".
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09.05.2025 11:37 Відповісти
Вибухи на військових заводах, полігонах, складах. Диверсії на залізниці. Пошкодження кабелів. Атаки мігрантів на польський кордон.
Це лише промацування, перевірка реакції, та формовка майбутнього ТВД.
Війна буде. Тому що НАТО воювати сцить. Ну як же не скористатись?
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09.05.2025 11:41 Відповісти
Будет-не будет - гадание на кофейной гуще. Конкретно. Так с какой из стран НАТО у ***** война?
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09.05.2025 11:45 Відповісти
В вашому уявленні війна - це коли як у нас зараз.
У нас теж не одразу починалось.
Спочатку - Майдан, потім - Крим, Донбас, повномасштабка.
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09.05.2025 11:51 Відповісти
Випуск довгих Нептунів, балістичних ГРОМІВ-2, ракетних комплексів ВІЛЬХА був налагоджений ще при попередниках. Їх би виробляли і зараз, але клоуни принципово не фінансують оборонку з серпня 2019 р. За час клоунади країна не виробила жодної ракети.
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09.05.2025 11:32 Відповісти
Зараз мова вже не про нас йде. Європейці, як мазохісти, вже передсмакують, як їм на голови буде летіти ота вся балістика, коли захисту від неї у них фактично немає.
Поки йде наша війна, розбомбити російський ВПК нашими руками - питання грошей та виробничих потужностей. Але ні, вони сидітимуть і з насолодою чекатимуть, коли "пороти" почнуть вже безпосередньо їх.
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09.05.2025 11:35 Відповісти
Интересно, а мы сегодня услышим про "потужну відповідь" ракетами и ракето-дронами 9 мая, которую типа анонсировал Зеленский в своем недавнем видосике? Пустой треп и угрозы хуже молчания.
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09.05.2025 10:12 Відповісти
ЗВИЧАЙНО ЩО НІ.
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09.05.2025 11:35 Відповісти
Це вже вони з останніх сил, лікарні закриті школи забиті дошками, бо останні гроші на ракети йдуть, так що скоро їм кінець тримаймося.
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09.05.2025 10:22 Відповісти
Та ні, ви що, економіка росії завдяки санкціям так піднялась, що головна проблема пересічного кацапа з глубінкі - це на чому зранку їхати у свій офіс - на Lamborghini чи Ferrari?
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09.05.2025 10:27 Відповісти
Який офіс? Підприємства там масово закриваються через дефіцит кадрів - усіх чоловіків вигребли на м'ясні штурми, а жінки спиваються. Що стосується Lamborghini чи Ferrari - навіть якби вони й були, чим їх заправляти? Нафтовидобувна промисловість доживає останні дні без західного підсанкційного обладнання, а більшість НПЗ роздовбані українсько-американсько-європейськими дронами і ракетами.

Оце над вами добряче вороже ІПСО попрацювало.
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09.05.2025 10:47 Відповісти
Халва, халва. Кордони відкриті, рубль міцнішає, ВПК б'є щодня рекорди.
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09.05.2025 10:51 Відповісти
Коли болтовня про українські балістичні ракети закінчиться випуском реальних ракет? Здається що ніколи... В 2019 році потужно закрили ракетну програму( чим тоді думали? Які доводи?) і зараз знімаємо відоси про якійсь ракети завтрашнього дня.
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09.05.2025 10:24 Відповісти
26.12.2022 «Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym виданню «Ліга».
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09.05.2025 10:29 Відповісти
Соромлюся запитати,всi компоненти в пуйлостанi виробляються,чи як?
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09.05.2025 10:31 Відповісти
Інерціальні системи навігації на россії не роблять. Вони їх купували в нашій країні, потім в Німеччині, потім в КНДР і Китаї.
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09.05.2025 11:27 Відповісти
То був сарказм...)
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09.05.2025 11:34 Відповісти
Так вот почему в раше такие плохие дороги - они не на асфальт тратили деньги, а на "искандеры". 1,5 тысячи "искандеров" в год... Да если бы не асфальт, Украина могла бы производить в год таких "искандеров".... Таких "искандеров"... Таких "искандеров"... В общем, огромное количество... Штук... Штук 15 в год... Наверное. И путлер тогда бы не напал - испугался бы... Наверное.
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09.05.2025 10:40 Відповісти
По планам ОТРК ГОМ- 2 повинні були робити тисячами шт. Для цього в нас є технічні можливості. А ось розумових можливостей явно не вистачає. 73% тупоголових виборців проміняли безпеку країни на клоунів.
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09.05.2025 11:25 Відповісти
А НАТі поюху де кацапи беруть чипи для цих ракет? Свої вони не виробляють...
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09.05.2025 11:51 Відповісти
 
 