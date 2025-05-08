Дві ракети прилетіли у райвідділ поліції у селищі Глушкове на Курщині. ВIДЕО

На Курщині уражено приміщення районного відділу поліції у селищі Глушкове.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи із місця успішної атаки українських воїнів. Судячи із запису, у приміщення поцілило дві ракети. На записі чути звуки детонації боєприпасів.

"Сили оборони завдали ракетного удару по Глушковському відділу внутрішніх справ, в якому знаходились солдати зс рф та їхній БК", - йдеться в коментарі до публікації.

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