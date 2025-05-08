Дві ракети прилетіли у райвідділ поліції у селищі Глушкове на Курщині. ВIДЕО
На Курщині уражено приміщення районного відділу поліції у селищі Глушкове.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи із місця успішної атаки українських воїнів. Судячи із запису, у приміщення поцілило дві ракети. На записі чути звуки детонації боєприпасів.
"Сили оборони завдали ракетного удару по Глушковському відділу внутрішніх справ, в якому знаходились солдати зс рф та їхній БК", - йдеться в коментарі до публікації.
Топ коментарі
+18 Igor #591922
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+13 Серый Вовк
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+8 Серый Вовк
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