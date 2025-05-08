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Новини Відео Бої на Курщині та Сумщині
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Дві ракети прилетіли у райвідділ поліції у селищі Глушкове на Курщині. ВIДЕО

На Курщині уражено приміщення районного відділу поліції у селищі Глушкове.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи із місця успішної атаки українських воїнів. Судячи із запису, у приміщення поцілило дві ракети. На записі чути звуки детонації боєприпасів.

"Сили оборони завдали ракетного удару по Глушковському відділу внутрішніх справ, в якому знаходились солдати зс рф та їхній БК", - йдеться в коментарі до публікації.

Також дивіться: Ворожа САУ 2С19 "Мста-С" зникає у вогні після атаки українських дронів. ВIДЕО

Автор: 

ракети (4032) росія (65415) Курськ (1129)


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Топ коментарі
+18
Слава ЗСУ, молодці
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08.05.2025 16:35
+13
Полицаи отправились в Ад... там им собственно говоря, самое место.
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08.05.2025 16:35
+8
Та они там ВСЕ полицаи, воюют тварюки под власовсой тряпкой .
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08.05.2025 16:40
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Полицаи отправились в Ад... там им собственно говоря, самое место.
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08.05.2025 16:35 Відповісти
Військові, а не поліцаї.
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08.05.2025 16:37 Відповісти
Та они там ВСЕ полицаи, воюют тварюки под власовсой тряпкой .
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08.05.2025 16:40 Відповісти
В даному випадку уражені військові регулярної армії ядерної держави і їх склад бк.
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08.05.2025 16:42 Відповісти
Не ядерной державы а вонючей недостраны , бо ты как на ВатаТВ вещаешь.
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08.05.2025 16:53 Відповісти
Слава ЗСУ, молодці
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08.05.2025 16:35 Відповісти
Як пташки у поліцію заітали? А може то рашистські? Готують світ до провокацій від самих себе
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08.05.2025 16:37 Відповісти
Поліцаї з радості на сьомому небі
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08.05.2025 16:37 Відповісти
Усі хто ******* про перемир'я,наводить лише смуту як на фронті так і в тилу
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08.05.2025 16:38 Відповісти
хтось підірвав мусарню ! щось на відео немає дохлих мусорів ? мабуть поїхали на парад .
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08.05.2025 16:40 Відповісти
Не дупліть, там були військові ЗС РФ і бк.
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08.05.2025 16:41 Відповісти
Добре їм накинули .. значить Хімарс живий , і буде жити (літати) !
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08.05.2025 16:45 Відповісти
Харашо, так...
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08.05.2025 16:52 Відповісти
Ви така добра та чуйна людина...
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08.05.2025 17:43 Відповісти
Оце правильне перемир'я - голуби миру роз×ерачили злобну пташину наволоч.
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08.05.2025 16:54 Відповісти
Все гуманно - пес живим залишився!
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08.05.2025 17:43 Відповісти
Санітарен зоне...
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08.05.2025 17:45 Відповісти
А народ так кинувся рятувати защітніков, що весь світ заздрить.
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08.05.2025 17:50 Відповісти
100% підтвердження.
Геть нікого не видно. Дивно.
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08.05.2025 17:59 Відповісти
Чудове відео, але є недопрацювання. В селищі багато цілих будинків. Це погано. Треба там все змішати з лайном собачим. Що би жодна місцева нацистська мразота не вціліла.
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08.05.2025 18:19 Відповісти
 
 