Две ракеты прилетели в райотдел полиции в поселке Глушково на Курщине. ВИДЕО

На Курщине поражено помещение районного отдела полиции в поселке Глушково.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи с места успешной атаки украинских воинов. Судя по записи, в помещение попали две ракеты. На записи слышны звуки детонации боеприпасов.

"Силы обороны нанесли ракетный удар по Глушковскому отделу внутренних дел, в котором находились солдаты ссс рф и их БК", - говорится в комментарии к публикации.

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