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Новости Видео Бои на Курщине и Сумщине
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Две ракеты прилетели в райотдел полиции в поселке Глушково на Курщине. ВИДЕО

На Курщине поражено помещение районного отдела полиции в поселке Глушково.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи с места успешной атаки украинских воинов. Судя по записи, в помещение попали две ракеты. На записи слышны звуки детонации боеприпасов.

"Силы обороны нанесли ракетный удар по Глушковскому отделу внутренних дел, в котором находились солдаты ссс рф и их БК", - говорится в комментарии к публикации.

Также смотрите: Вражеская САУ 2С19 "Мста-С" исчезает в огне после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Автор: 

ракеты (3576) россия (95702) Курск (1119)


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Топ комментарии
+21
Слава ЗСУ, молодці
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08.05.2025 16:35
+17
Полицаи отправились в Ад... там им собственно говоря, самое место.
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08.05.2025 16:35
+12
Та они там ВСЕ полицаи, воюют тварюки под власовсой тряпкой .
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08.05.2025 16:40
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Полицаи отправились в Ад... там им собственно говоря, самое место.
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08.05.2025 16:35 Ответить
Військові, а не поліцаї.
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08.05.2025 16:37 Ответить
Та они там ВСЕ полицаи, воюют тварюки под власовсой тряпкой .
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08.05.2025 16:40 Ответить
В даному випадку уражені військові регулярної армії ядерної держави і їх склад бк.
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08.05.2025 16:42 Ответить
Не ядерной державы а вонючей недостраны , бо ты как на ВатаТВ вещаешь.
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08.05.2025 16:53 Ответить
Слава ЗСУ, молодці
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08.05.2025 16:35 Ответить
Як пташки у поліцію заітали? А може то рашистські? Готують світ до провокацій від самих себе
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08.05.2025 16:37 Ответить
Поліцаї з радості на сьомому небі
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08.05.2025 16:37 Ответить
Усі хто ******* про перемир'я,наводить лише смуту як на фронті так і в тилу
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08.05.2025 16:38 Ответить
хтось підірвав мусарню ! щось на відео немає дохлих мусорів ? мабуть поїхали на парад .
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08.05.2025 16:40 Ответить
Не дупліть, там були військові ЗС РФ і бк.
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08.05.2025 16:41 Ответить
Добре їм накинули .. значить Хімарс живий , і буде жити (літати) !
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08.05.2025 16:45 Ответить
Харашо, так...
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08.05.2025 16:52 Ответить
Ви така добра та чуйна людина...
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08.05.2025 17:43 Ответить
Оце правильне перемир'я - голуби миру роз×ерачили злобну пташину наволоч.
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08.05.2025 16:54 Ответить
Все гуманно - пес живим залишився!
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08.05.2025 17:43 Ответить
Санітарен зоне...
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08.05.2025 17:45 Ответить
А народ так кинувся рятувати защітніков, що весь світ заздрить.
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08.05.2025 17:50 Ответить
100% підтвердження.
Геть нікого не видно. Дивно.
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08.05.2025 17:59 Ответить
Чудове відео, але є недопрацювання. В селищі багато цілих будинків. Це погано. Треба там все змішати з лайном собачим. Що би жодна місцева нацистська мразота не вціліла.
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08.05.2025 18:19 Ответить
 
 