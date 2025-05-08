Две ракеты прилетели в райотдел полиции в поселке Глушково на Курщине. ВИДЕО
На Курщине поражено помещение районного отдела полиции в поселке Глушково.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи с места успешной атаки украинских воинов. Судя по записи, в помещение попали две ракеты. На записи слышны звуки детонации боеприпасов.
"Силы обороны нанесли ракетный удар по Глушковскому отделу внутренних дел, в котором находились солдаты ссс рф и их БК", - говорится в комментарии к публикации.
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+21 Igor #591922
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Геть нікого не видно. Дивно.