Вражеская САУ 2С19 "Мста-С" исчезает в огне после атаки украинских дронов. ВИДЕО
Операторы ударных БпЛА 413-го батальона беспилотных систем "Рейд" уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С" на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после нескольких атак БПЛА во вражеской САУ взорвался боекомплект и установка буквально исчезла в огне.
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