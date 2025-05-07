Вражеская САУ 2С19 "Мста-С" исчезает в огне после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Операторы ударных БпЛА 413-го батальона беспилотных систем "Рейд" уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С" на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после нескольких атак БПЛА во вражеской САУ взорвался боекомплект и установка буквально исчезла в огне.

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