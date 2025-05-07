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Вражеская САУ 2С19 "Мста-С" исчезает в огне после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Операторы ударных БпЛА 413-го батальона беспилотных систем "Рейд" уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С" на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после нескольких атак БПЛА во вражеской САУ взорвался боекомплект и установка буквально исчезла в огне.

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армия РФ (19375) уничтожение (7023) дроны (3977) САУ (213)


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Видно, московіти на парад тягнули, бо заглохло …
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07.05.2025 11:07 Ответить
красиво... люблю такі кадри...
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07.05.2025 11:07 Ответить
Когда уже у них закончится это железо. Упорные твари. Тащут и тащут из таежных складов. Восстанавливают твари.
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07.05.2025 11:19 Ответить
в вікно залетів без спросу. Це неввічливо.
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07.05.2025 11:45 Ответить
Мєхвод-зараза на умклайдет сел...
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07.05.2025 11:47 Ответить
Оце знищили так знищили.
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07.05.2025 12:30 Ответить
 
 