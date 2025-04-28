Двое российских штурмовиков на квадроциклах разлетаются в воздухе после наезда на противотанковые мины. ВИДЕО

Два российских штурмовика на квадроциклах во время атаки почти синхронно наехали на противотанковые мины и были ликвидированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрывов опубликована в соцсетях.

"Подрыв двух российских штурмовых квадроциклистов на противотанковых минах в Курской области", - отмечается в подписи к видео.

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