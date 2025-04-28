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Двое российских штурмовиков на квадроциклах разлетаются в воздухе после наезда на противотанковые мины. ВИДЕО

Два российских штурмовика на квадроциклах во время атаки почти синхронно наехали на противотанковые мины и были ликвидированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрывов опубликована в соцсетях.

"Подрыв двух российских штурмовых квадроциклистов на противотанковых минах в Курской области", - отмечается в подписи к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне на двух мотоциклах мчатся на штурм и попадают под обстрел: "Ты че въ#буешся в меня, бл#дь! Разбегаемся быстрее! Прячемся". ВИДЕО камеры оккупанта

Автор: 

армия РФ (19282) взрыв (6755) мотоцикл (77) Курск (1108)


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Топ комментарии
+10
синхроністи, ахаха, олімпійську медаль їм, посмертно, ксерокопію))
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28.04.2025 12:38
+8
Дуплетом!
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28.04.2025 12:35
+8
Подолали звуковий бар'єр?
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28.04.2025 12:36
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Дуплетом!
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28.04.2025 12:35 Ответить
Подолали звуковий бар'єр?
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28.04.2025 12:36 Ответить
швидше звуковий бар'єр подолав їх))
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28.04.2025 12:39 Ответить
Космонавти млять.
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28.04.2025 12:37 Ответить
синхроністи, ахаха, олімпійську медаль їм, посмертно, ксерокопію))
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28.04.2025 12:38 Ответить
Із синхроном трохи не вгадали, а от артистичність полум'яна та бомбезна!
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28.04.2025 14:51 Ответить
Ой, летіли дикі орки.
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28.04.2025 12:38 Ответить
оркі влаштували перегони за квіток на концерт кабзона
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28.04.2025 12:40 Ответить
по перше - це гарно, по друге - корисно
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28.04.2025 12:44 Ответить
Просмотром видео - удовлетворен. А музыки не нужно - она не подходит (не вовремя и не к месту). Пусть музыка играет у этих дома.
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28.04.2025 12:49 Ответить
Йде похорон. Хоронять двох хлопів.
Питання з натовпу:"Що сталося?"
"Посперечалися - хто далі з вікна автобуса висунеться..."
"Ну той що?"
"Отой, що першим несуть, переміг"
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28.04.2025 12:51 Ответить
If You`re going to Papes Franciscо...
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28.04.2025 13:03 Ответить
"Красиво" летіли, а зникли ще красивіше. Коли орки миттєво переміщуються до кобзона, якось на серці відлягає, і на життя дивишся краще. Мінери, що заклали міни, сподіваюсь ви це бачили, і у вас теж чудовий настрій
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28.04.2025 13:21 Ответить
Новий засіб розмінування - замість танків пускають байкерів - але всеодне - рюська рулетка.
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28.04.2025 13:25 Ответить
один квадробобер встиг катапультуватись. Правда парашут не відкрився.
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28.04.2025 13:28 Ответить
Розмінювання по-кацапському
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28.04.2025 13:31 Ответить
Красивая синхронное исполнение
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28.04.2025 13:35 Ответить
Не куй шастать...
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28.04.2025 13:38 Ответить
А могли б на змаганнях виступати під нейтральним прапором, а так на вибір чи лада чи шуба.
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28.04.2025 13:39 Ответить
Сперва ему оторвало ноги , а потом он догорал.
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28.04.2025 14:27 Ответить
Мабуть навіть мокрого місця від сучих байстрюків не залишилось.
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28.04.2025 14:41 Ответить
 
 