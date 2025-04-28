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Двое российских штурмовиков на квадроциклах разлетаются в воздухе после наезда на противотанковые мины. ВИДЕО
Два российских штурмовика на квадроциклах во время атаки почти синхронно наехали на противотанковые мины и были ликвидированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрывов опубликована в соцсетях.
"Подрыв двух российских штурмовых квадроциклистов на противотанковых минах в Курской области", - отмечается в подписи к видео.
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