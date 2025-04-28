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Двоє російських штурмовиків на квадроциклах розлітаються у повітрі після наїзду на протитанкові міни. ВIДЕО

Два російські штурмовики на квадроциклах під час атаки майже синхронно наїхали на протитанкові міни і були ліквідовані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент вибухів опублікований у соцмережах

"Підрив двох російських штурмових квадроциклістів на протитанкових мінах в Курській області", - зазначається у підписі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни на двох мотоциклах мчать на штурм і потрапляють під обстріл: "Ты че въ#буешся в меня, бл#дь! Разбегаемся быстрее! Прячемся". ВIДЕО камери окупанта

Автор: 

армія рф (17432) вибух (4467) мотоцикл (82) Курськ (1118)


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Топ коментарі
+7
Дуплетом!
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28.04.2025 12:35
+7
синхроністи, ахаха, олімпійську медаль їм, посмертно, ксерокопію))
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28.04.2025 12:38
+6
Подолали звуковий бар'єр?
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28.04.2025 12:36
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Дуплетом!
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28.04.2025 12:35 Відповісти
Подолали звуковий бар'єр?
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28.04.2025 12:36 Відповісти
швидше звуковий бар'єр подолав їх))
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28.04.2025 12:39 Відповісти
Космонавти млять.
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28.04.2025 12:37 Відповісти
синхроністи, ахаха, олімпійську медаль їм, посмертно, ксерокопію))
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28.04.2025 12:38 Відповісти
Ой, летіли дикі орки.
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28.04.2025 12:38 Відповісти
оркі влаштували перегони за квіток на концерт кабзона
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28.04.2025 12:40 Відповісти
по перше - це гарно, по друге - корисно
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28.04.2025 12:44 Відповісти
Просмотром видео - удовлетворен. А музыки не нужно - она не подходит (не вовремя и не к месту). Пусть музыка играет у этих дома.
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28.04.2025 12:49 Відповісти
Йде похорон. Хоронять двох хлопів.
Питання з натовпу:"Що сталося?"
"Посперечалися - хто далі з вікна автобуса висунеться..."
"Ну той що?"
"Отой, що першим несуть, переміг"
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28.04.2025 12:51 Відповісти
If You`re going to Papes Franciscо...
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28.04.2025 13:03 Відповісти
"Красиво" летіли, а зникли ще красивіше. Коли орки миттєво переміщуються до кобзона, якось на серці відлягає, і на життя дивишся краще. Мінери, що заклали міни, сподіваюсь ви це бачили, і у вас теж чудовий настрій
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28.04.2025 13:21 Відповісти
Новий засіб розмінування - замість танків пускають байкерів - але всеодне - рюська рулетка.
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28.04.2025 13:25 Відповісти
один квадробобер встиг катапультуватись. Правда парашут не відкрився.
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28.04.2025 13:28 Відповісти
Розмінювання по-кацапському
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28.04.2025 13:31 Відповісти
Красивая синхронное исполнение
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28.04.2025 13:35 Відповісти
Не куй шастать...
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28.04.2025 13:38 Відповісти
А могли б на змаганнях виступати під нейтральним прапором, а так на вибір чи лада чи шуба.
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28.04.2025 13:39 Відповісти
 
 