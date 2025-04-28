Двоє російських штурмовиків на квадроциклах розлітаються у повітрі після наїзду на протитанкові міни. ВIДЕО
Два російські штурмовики на квадроциклах під час атаки майже синхронно наїхали на протитанкові міни і були ліквідовані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент вибухів опублікований у соцмережах.
"Підрив двох російських штурмових квадроциклістів на протитанкових мінах в Курській області", - зазначається у підписі до відео.
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