Двоє російських штурмовиків на квадроциклах розлітаються у повітрі після наїзду на протитанкові міни. ВIДЕО

Два російські штурмовики на квадроциклах під час атаки майже синхронно наїхали на протитанкові міни і були ліквідовані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент вибухів опублікований у соцмережах.

"Підрив двох російських штурмових квадроциклістів на протитанкових мінах в Курській області", - зазначається у підписі до відео.

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