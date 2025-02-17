Россияне на двух мотоциклах мчатся на штурм и попадают под обстрел: "Ты че въ#буешся в меня, бл#дь! Разбегаемся быстрее! Прячемся"

Украинские воины остановили попытку атаки вражеских штурмовиков на двух мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне попали под обстрел, в результате которого мотоциклы были выведены из строя, а часть оккупантов по меньшей мере затрехсотилась. Запись атаки была снята камерой, которая была установлена на амуниции одного из захватчиков.

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