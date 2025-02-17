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Россияне на двух мотоциклах мчатся на штурм и попадают под обстрел: "Ты че въ#буешся в меня, бл#дь! Разбегаемся быстрее! Прячемся"

Украинские воины остановили попытку атаки вражеских штурмовиков на двух мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне попали под обстрел, в результате которого мотоциклы были выведены из строя, а часть оккупантов по меньшей мере затрехсотилась. Запись атаки была снята камерой, которая была установлена на амуниции одного из захватчиков.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383) мотоцикл (88)


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Топ комментарии
+19
Мразі кацапські! Смерть кацапам!
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17.02.2025 14:01 Ответить
+14
покажите трампон мощу 2 армии,а то может он думает что 2 армия на арматах вундервафлях за неделю города миллионики берут а не ипуться по полгода за небольшие городки по 5-10 к народу)
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17.02.2025 13:57 Ответить
+12
каратка і нєказіста жисть рашистскава мацацикліста...
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17.02.2025 14:07 Ответить
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покажите трампон мощу 2 армии,а то может он думает что 2 армия на арматах вундервафлях за неделю города миллионики берут а не ипуться по полгода за небольшие городки по 5-10 к народу)
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17.02.2025 13:57 Ответить
Це орки, мабуть, на Саудівську Аравію, на перемовини з Трампом мчать?
Трамп-бите вухо, від убивць-рашистів, у захопленні?
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17.02.2025 14:01 Ответить
Мразі кацапські! Смерть кацапам!
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17.02.2025 14:01 Ответить
біосміття , і ми на порозі чергового великого толерування цього непотребу
світ зійшов з розуму
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17.02.2025 14:03 Ответить
ежики плакали, кололись.....
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17.02.2025 14:03 Ответить
Париж-Дакар з донецьким колоритом.
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17.02.2025 14:04 Ответить
на ишаках надо было штурмовать
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17.02.2025 14:06 Ответить
каратка і нєказіста жисть рашистскава мацацикліста...
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17.02.2025 14:07 Ответить
яке там "прятаца", вішайтесь !
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17.02.2025 14:12 Ответить
Чітко відпрацювали наші, 2 рази на ходу попасти це майстерність👍
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17.02.2025 14:32 Ответить
здається три точно попали
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17.02.2025 14:39 Ответить
первая армия мира
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17.02.2025 14:41 Ответить
шось мотокрос степами України не задався...
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17.02.2025 15:21 Ответить
Рідкісні є баньки.Схоже на агс.А раз стрілкотня,то їх і піхота помітила,далеко не втечуть.
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17.02.2025 15:22 Ответить
І куди тікі ДАІ дивиться?
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17.02.2025 18:43 Ответить
Крики от боли после взрывов (0:10 и 0:30) как райская музыка.👍
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18.02.2025 05:46 Ответить
 
 