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армия РФ (18059) мотоцикл (72)

Российский штурмовик-мотоциклист не справился с управлением и врезался в стену. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись выезда группы оккупантов-штурмовиков на боевое задание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из штурмовиков не справился с управлением мотоциклом и на старте врезался в стену.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделение оккупантов-мотоциклистов догорает на дороге. ВИДЕО
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Топ комментарии
+19
Щоб вони всі убилися ап стєну
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18.12.2024 14:01
+13
******* .
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18.12.2024 14:02
+11
Ээээййй Рамаазааан!
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18.12.2024 14:00
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Ээээййй Рамаазааан!
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18.12.2024 14:00 Ответить
Щоб вони всі убилися ап стєну
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18.12.2024 14:01 Ответить
******* .
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18.12.2024 14:02 Ответить
Порушив пдр.
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18.12.2024 14:10 Ответить
ухилянт
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18.12.2024 14:14 Ответить
Хто?
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18.12.2024 14:16 Ответить
хто в стіну вїб...ся
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18.12.2024 14:40 Ответить
Так він же тоді неухилянт.
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18.12.2024 15:46 Ответить
Мото ,це для тверезих, у синяків не працює вестибулярка , тому все закономірно.
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18.12.2024 14:20 Ответить
Ай, молодець! Каскадер х@єв
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18.12.2024 14:22 Ответить
"Були-б мізки - був-би струс...". А так - лише в"язи звернув...
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18.12.2024 14:24 Ответить
Може мент?
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18.12.2024 15:44 Ответить
..................................
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18.12.2024 16:27 Ответить
ні, такий же як і яр туповатий
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18.12.2024 20:33 Ответить
Оце-то новина!!! Світового масштабу! ЦН пробиває дно
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18.12.2024 14:28 Ответить
Крыс - тест
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18.12.2024 14:32 Ответить
Таке враження, що то віджаті колеса...
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18.12.2024 14:36 Ответить
Нье, права* за сало купив, а всем известно, шо на казлабаде сало - голимое, непрожевываемый каучук.
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18.12.2024 14:55 Ответить
дал в штангу 😆
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18.12.2024 15:12 Ответить
Ай молодець! Але треба ще раз і краще розігнатися.
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18.12.2024 15:18 Ответить
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18.12.2024 15:20 Ответить
3 самий розумніший, вирішив розїбати моцик об стіну щоб не йти в банзай атаку.
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18.12.2024 16:13 Ответить
Нічого не втратив. Їм все одно голова не потрібна.
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18.12.2024 16:25 Ответить
Логічно. Краще в стіну ніж під дрони.
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18.12.2024 16:54 Ответить
привик на ішаку газувать,а тут рвонуло....
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18.12.2024 17:25 Ответить
Хотів попасти в Хогвардс.😁
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18.12.2024 18:43 Ответить
Ну, - всякому кацапу земля бетоном, навіть на старті...
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18.12.2024 23:00 Ответить
ШЛЕМЫ НЕ ВЫДАВАТЬ !)
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19.12.2024 06:54 Ответить
 
 