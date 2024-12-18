Российский штурмовик-мотоциклист не справился с управлением и врезался в стену. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись выезда группы оккупантов-штурмовиков на боевое задание.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из штурмовиков не справился с управлением мотоциклом и на старте врезался в стену.
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