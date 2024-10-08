Подразделение оккупантов-мотоциклистов догорает на дороге. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен результат штурма украинских позиций оккупантами на мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно три мотоцикла и по меньшей мере три тела россиян, которые дымят или охвачены огнем на полевой дороге.

