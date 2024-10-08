Подразделение оккупантов-мотоциклистов догорает на дороге. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен результат штурма украинских позиций оккупантами на мотоциклах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно три мотоцикла и по меньшей мере три тела россиян, которые дымят или охвачены огнем на полевой дороге.
Лиш дивись, не переплутай!
Мене не цікавлять твої перверзії та нездорові фантазії. Сходи до лікаря. Хоча... горбату могила виправляє.
...А йди-но ти, пацавате, курсом руZZкага вайеннага *******.
Попутного вітру!
https://www.youtube.com/watch?v=fMbw1czjhTU Нагадалося...