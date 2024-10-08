РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9705 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 823 22

Подразделение оккупантов-мотоциклистов догорает на дороге. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен результат штурма украинских позиций оккупантами на мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно три мотоцикла и по меньшей мере три тела россиян, которые дымят или охвачены огнем на полевой дороге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты наблюдают за двумя приспешниками, которые на мотоцикле мчатся на штурм: "Это смертники, #бана врот! В упор расстреляли! Мотоцикл загорелся!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20375) уничтожение (7739) мотоцикл (92)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
prakatilis s ogoņkom urodi
показать весь комментарий
08.10.2024 16:46 Ответить
+3
Більш їбанутого стада,ніж кацапи,я ще не бачив!
показать весь комментарий
08.10.2024 17:18 Ответить
+3
показать весь комментарий
08.10.2024 18:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
prakatilis s ogoņkom urodi
показать весь комментарий
08.10.2024 16:46 Ответить
"Огненные всадники"...
показать весь комментарий
08.10.2024 17:00 Ответить
И музыка хАрошая - Агонь.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:15 Ответить
Більш їбанутого стада,ніж кацапи,я ще не бачив!
показать весь комментарий
08.10.2024 17:18 Ответить
Кучно лягли .
показать весь комментарий
08.10.2024 17:21 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 18:35 Ответить
Яке прикре порушення ПДД
показать весь комментарий
08.10.2024 18:56 Ответить
скоро на конях в атаку підуть
показать весь комментарий
08.10.2024 19:20 Ответить
Яву-Яву, взял я на халяву!)))
показать весь комментарий
08.10.2024 19:58 Ответить
Ненавиджу байкерів.
показать весь комментарий
08.10.2024 20:20 Ответить
Покемони у кущах зліва від твоєї нори. Санітари з мєнтами - у кущах справа.
Лиш дивись, не переплутай!
показать весь комментарий
08.10.2024 21:48 Ответить
Вєдана, ти шолє? (с)
Мене не цікавлять твої перверзії та нездорові фантазії. Сходи до лікаря. Хоча... горбату могила виправляє.
показать весь комментарий
08.10.2024 22:16 Ответить
Ще раз - враховуючи твою розумову відсталість: твої перверзії мене не цікавлять.
...А йди-но ти, пацавате, курсом руZZкага вайеннага *******.
Попутного вітру!
показать весь комментарий
08.10.2024 22:52 Ответить
Якісь кумедні байкери у руських. Куди ж ви сунете без техогляду?
показать весь комментарий
08.10.2024 20:43 Ответить
.
https://www.youtube.com/watch?v=fMbw1czjhTU Нагадалося...
показать весь комментарий
08.10.2024 21:47 Ответить
Да ,шкода їхали Берлін брати ,а воно вон як вийшло.
показать весь комментарий
18.12.2024 20:54 Ответить
 
 