Підрозділ окупантів-мотоциклістів догорає на дорозі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований результат штурму українських позицій окупантами на мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно три мотоцикли та щонайменше три тіла росіян, які димлять чи охоплені вогнем на польовій дорозі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти спостерігають за двома поплічниками, які мотоциклом мчать на штурм: "Это смертники, #бана врот! В упор расстеляли! Мотоцикл загорелся!". ВIДЕО

армія рф (18528) знищення (8055) мотоцикл (98)
+8
prakatilis s ogoņkom urodi
08.10.2024 16:46 Відповісти
+3
Більш їбанутого стада,ніж кацапи,я ще не бачив!
08.10.2024 17:18 Відповісти
+3
08.10.2024 18:35 Відповісти
prakatilis s ogoņkom urodi
08.10.2024 16:46 Відповісти
"Огненные всадники"...
08.10.2024 17:00 Відповісти
И музыка хАрошая - Агонь.
08.10.2024 17:15 Відповісти
Більш їбанутого стада,ніж кацапи,я ще не бачив!
08.10.2024 17:18 Відповісти
Кучно лягли .
08.10.2024 17:21 Відповісти
08.10.2024 18:35 Відповісти
Яке прикре порушення ПДД
08.10.2024 18:56 Відповісти
скоро на конях в атаку підуть
08.10.2024 19:20 Відповісти
Яву-Яву, взял я на халяву!)))
08.10.2024 19:58 Відповісти
Ненавиджу байкерів.
08.10.2024 20:20 Відповісти
Покемони у кущах зліва від твоєї нори. Санітари з мєнтами - у кущах справа.
Лиш дивись, не переплутай!
08.10.2024 21:48 Відповісти
Вєдана, ти шолє? (с)
Мене не цікавлять твої перверзії та нездорові фантазії. Сходи до лікаря. Хоча... горбату могила виправляє.
08.10.2024 22:16 Відповісти
Ще раз - враховуючи твою розумову відсталість: твої перверзії мене не цікавлять.
...А йди-но ти, пацавате, курсом руZZкага вайеннага *******.
Попутного вітру!
08.10.2024 22:52 Відповісти
Якісь кумедні байкери у руських. Куди ж ви сунете без техогляду?
08.10.2024 20:43 Відповісти
.
https://www.youtube.com/watch?v=fMbw1czjhTU Нагадалося...
08.10.2024 21:47 Відповісти
Да ,шкода їхали Берлін брати ,а воно вон як вийшло.
18.12.2024 20:54 Відповісти
 
 