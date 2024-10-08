Підрозділ окупантів-мотоциклістів догорає на дорозі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований результат штурму українських позицій окупантами на мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно три мотоцикли та щонайменше три тіла росіян, які димлять чи охоплені вогнем на польовій дорозі.

