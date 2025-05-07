Ворожа САУ 2С19 "Мста-С" зникає у вогні після атаки українських дронів. ВIДЕО
Оператори ударних БпЛА 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" знищили російську САУ 2С19 "Мста-С" на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що після кількох атак БПЛА у ворожій САУ вибухнув боєкомплект і установка буквально зникла у вогні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.