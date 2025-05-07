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Новини Відео Бої на Курщині та Сумщині
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Ворожа САУ 2С19 "Мста-С" зникає у вогні після атаки українських дронів. ВIДЕО

Оператори ударних БпЛА 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" знищили російську САУ 2С19 "Мста-С" на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що після кількох атак БПЛА у ворожій САУ вибухнув боєкомплект і установка буквально зникла у вогні.

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армія рф (17526) знищення (7334) дрони (4762) САУ (228)


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Видно, московіти на парад тягнули, бо заглохло …
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07.05.2025 11:07 Відповісти
красиво... люблю такі кадри...
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07.05.2025 11:07 Відповісти
"і мстя-с єйо була уджастной"

.
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07.05.2025 13:26 Відповісти
Когда уже у них закончится это железо. Упорные твари. Тащут и тащут из таежных складов. Восстанавливают твари.
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07.05.2025 11:19 Відповісти
в вікно залетів без спросу. Це неввічливо.
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07.05.2025 11:45 Відповісти
Мєхвод-зараза на умклайдет сел...
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07.05.2025 11:47 Відповісти
Оце знищили так знищили.
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07.05.2025 12:30 Відповісти
 
 