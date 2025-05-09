Более 1,4 тыс. баллистических "Искандеров" и 500 X-101 производит РФ в год, - The Economist
Россия может осуществить агрессию против стран НАТО после восстановления своей армии.
Об этом говорится в материале The Economist, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что для Путина война может быть не столько внешними угрозами, сколько продолжением и попыткой легитимизировать свое правление.
"За 25 лет пребывания у власти он провел пять войн. Каждая из них начиналась со снижения его популярности; каждая заканчивалась усилением его авторитета", - отмечает автор.
Пока Россия ведет бои в Украине, у нее не будет запасных наземных сил, чтобы создать серьезную угрозу для НАТО, считает польский эксперт Конрад Музыка. Даже если будет подписано соглашение о прекращении огня, РФ не сможет высвободить большое количество войск, поскольку это может позволить Украине вернуть оккупированные территории.
"Итак, России придется создавать новые войска. Западные разведывательные службы тщательно изучили, сколько времени на это может уйти. Их выводы значительно различаются. Америка говорит о восстановлении армии Россией "в течение следующего десятилетия". Норвежская разведка считает, что это продлится от пяти до десяти лет "по меньшей мере". Оценки Украины говорят о пяти-семи; Германии - о пяти-восьми. Эстонские разведчики, похоже, наименее оптимистичны, давая России срок от трех до пяти лет для создания новых формирований, в зависимости от хода войны, экономики России и того, будут ли оставаться санкции", - отмечают в материале.
В то же время The Economist со ссылкой на данные Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) утверждает, что РФ производит боеприпасы с необычайной скоростью - более 1400 баллистических ракет "Искандер" в год, а также 500 крылатых ракет Х-101.
"Но в других сферах текущие темпы производства неустойчивы. Лишь 10-15% из 1500-2000 танков и 3000 других бронированных боевых машин, производимых ежегодно, являются новыми. Остальные берут из старых советских запасов. Они могут иссякнуть к 2026 году, если нынешние темпы потерь сохранятся, отмечает Дара Массикот из Фонда Карнеги", - пишут авторы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яких тобі ще балістичних ракет потрібно?
На півтори тисячі балістики треба щонайменше три тисячі перехоплювачів, і до чорта установок, щоб покрити хоча б критично важливі об'єкти.
Русня почне бити просто по житловим кварталам, і що тоді пани європейці, у яких життя - найвища цінність, заспівають?
Про румунів казати зарано. Цей їх Сіміон цілком може сказати "рєбята, давайтє жіть дружно і нє дразніть мєдвєдя. Нє будєм, как глупая Украіна, прєдставлять єму угрози - он нас і нє тронєт".
Поки йде наша війна, розбомбити російський ВПК нашими руками - питання грошей та виробничих потужностей. Але ні, вони сидітимуть і з насолодою чекатимуть, коли "пороти" почнуть вже безпосередньо їх.
Оце над вами добряче вороже ІПСО попрацювало.