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Новости Производство баллистических ракет в России
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Более 1,4 тыс. баллистических "Искандеров" и 500 X-101 производит РФ в год, - The Economist

Сколько ракет производит Россия за год. Данные The Economist

Россия может осуществить агрессию против стран НАТО после восстановления своей армии.

Об этом говорится в материале The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что для Путина война может быть не столько внешними угрозами, сколько продолжением и попыткой легитимизировать свое правление.

"За 25 лет пребывания у власти он провел пять войн. Каждая из них начиналась со снижения его популярности; каждая заканчивалась усилением его авторитета", - отмечает автор.

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Пока Россия ведет бои в Украине, у нее не будет запасных наземных сил, чтобы создать серьезную угрозу для НАТО, считает польский эксперт Конрад Музыка. Даже если будет подписано соглашение о прекращении огня, РФ не сможет высвободить большое количество войск, поскольку это может позволить Украине вернуть оккупированные территории.

"Итак, России придется создавать новые войска. Западные разведывательные службы тщательно изучили, сколько времени на это может уйти. Их выводы значительно различаются. Америка говорит о восстановлении армии Россией "в течение следующего десятилетия". Норвежская разведка считает, что это продлится от пяти до десяти лет "по меньшей мере". Оценки Украины говорят о пяти-семи; Германии - о пяти-восьми. Эстонские разведчики, похоже, наименее оптимистичны, давая России срок от трех до пяти лет для создания новых формирований, в зависимости от хода войны, экономики России и того, будут ли оставаться санкции", - отмечают в материале.

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В то же время The Economist со ссылкой на данные Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) утверждает, что РФ производит боеприпасы с необычайной скоростью - более 1400 баллистических ракет "Искандер" в год, а также 500 крылатых ракет Х-101.

"Но в других сферах текущие темпы производства неустойчивы. Лишь 10-15% из 1500-2000 танков и 3000 других бронированных боевых машин, производимых ежегодно, являются новыми. Остальные берут из старых советских запасов. Они могут иссякнуть к 2026 году, если нынешние темпы потерь сохранятся, отмечает Дара Массикот из Фонда Карнеги", - пишут авторы.

Смотрите: Две ракеты прилетели в райотдел полиции в поселке Глушково на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

ракеты (3577) россия (95702) баллистические ракеты (389)


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Топ комментарии
+8
Интересно, а мы сегодня услышим про "потужну відповідь" ракетами и ракето-дронами 9 мая, которую типа анонсировал Зеленский в своем недавнем видосике? Пустой треп и угрозы хуже молчания.
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09.05.2025 10:12
+6
А скільки балістичних ракет за рік виробляє Зеленський?
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09.05.2025 09:54
+5
Вибачте це не на часі, треба дороги освоювати і нові посади придумати.
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09.05.2025 10:09
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А скільки балістичних ракет за рік виробляє Зеленський?
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09.05.2025 09:54 Ответить
Вибачте це не на часі, треба дороги освоювати і нові посади придумати.
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09.05.2025 10:09 Ответить
2600 відосів на Ютубі, 10600 постів в твітері.
Яких тобі ще балістичних ракет потрібно?
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09.05.2025 10:54 Ответить
Жалюгідні імпотенти. Допоможіть нам налагодити випуск власних "довгих Нептунів" та відверніться - і вам не треба буде всцикаючись рахувати майбутні балістичні ракети русні.
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09.05.2025 10:10 Ответить
Так, жалюгідні. Бо не довели свої країни до кривавої бійні. Бо не продавали з "молотка" все своє озброєння десятиріччями. Бо не знищили науку та конструкторські бюро. Відвернеться і ППО своє заберіть - ми самі. Будемо "Молитися і стріляти, стріляти і молитися", як казав один не дуже розумний персонаж. Ми самі спромоглися хіба що дрони в гаражах складати, як радіє тому Антон Колумбет
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09.05.2025 10:18 Ответить
Коли перші ішакєди та Іскандери полетять на країни Балтії, побачите.
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09.05.2025 10:21 Ответить
Кому помогать? Мы и сами ого-го. У нас один "величайший лидер" обещал 3000 дальних ракет на этот год. Столько не выпускает в год ни рашка, ни Европа, ни США. К этому времени у нас уже должно быть минимум 1000 ракет на вооружении.
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09.05.2025 10:37 Ответить
Ті ракети - вже не для нас. Вони - для них. А ті, для кого вони, тільки сидять, рахують та всцикаються. Замість того, щоб нашими руками розбити русні виробничі потужності, й не буде тоді тих тисяч ракет.
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09.05.2025 10:50 Ответить
Т.е. нам бить орду ракетами уже не нужно? А чем тогда? И они не всцикаются. Они готовятся. Германия, например, за 5 лет хочет минимум удвоить свои комплексы ПВО и закупает самые новейшие израильские ЗРК, которых еще нет ни у кого. Польша массово закупает вооружение в США, Японии и Южной Корее. Румыны строят у себя крупнейшую в Европе военную базу США. И т.д. Это не наше "встретим врага новыми бассейнами со стадионами".
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09.05.2025 11:12 Ответить
А не краще знищити першоджерело загрози?
На півтори тисячі балістики треба щонайменше три тисячі перехоплювачів, і до чорта установок, щоб покрити хоча б критично важливі об'єкти.
Русня почне бити просто по житловим кварталам, і що тоді пани європейці, у яких життя - найвища цінність, заспівають?
Про румунів казати зарано. Цей їх Сіміон цілком може сказати "рєбята, давайтє жіть дружно і нє дразніть мєдвєдя. Нє будєм, как глупая Украіна, прєдставлять єму угрози - он нас і нє тронєт".
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09.05.2025 11:19 Ответить
Это все из области фантазий. Я что-то не видел чтобы ***** напал на страны НАТО. В упор не вижу. Не подскажите с какой из стран НАТО у него война? Хотя у него общая граница с НАТО уже больше 25 лет и в странах Балтии и армии то своей практически нет и не было все эти годы. Он в 2014 напал на страну, которая выбрала во власть "нам НАТО не надо" и "один народ".
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09.05.2025 11:37 Ответить
Випуск довгих Нептунів, балістичних ГРОМІВ-2, ракетних комплексів ВІЛЬХА був налагоджений ще при попередниках. Їх би виробляли і зараз, але клоуни принципово не фінансують оборонку з серпня 2019 р. За час клоунади країна не виробила жодної ракети.
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09.05.2025 11:32 Ответить
Зараз мова вже не про нас йде. Європейці, як мазохісти, вже передсмакують, як їм на голови буде летіти ота вся балістика, коли захисту від неї у них фактично немає.
Поки йде наша війна, розбомбити російський ВПК нашими руками - питання грошей та виробничих потужностей. Але ні, вони сидітимуть і з насолодою чекатимуть, коли "пороти" почнуть вже безпосередньо їх.
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09.05.2025 11:35 Ответить
Интересно, а мы сегодня услышим про "потужну відповідь" ракетами и ракето-дронами 9 мая, которую типа анонсировал Зеленский в своем недавнем видосике? Пустой треп и угрозы хуже молчания.
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09.05.2025 10:12 Ответить
ЗВИЧАЙНО ЩО НІ.
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09.05.2025 11:35 Ответить
Це вже вони з останніх сил, лікарні закриті школи забиті дошками, бо останні гроші на ракети йдуть, так що скоро їм кінець тримаймося.
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09.05.2025 10:22 Ответить
Та ні, ви що, економіка росії завдяки санкціям так піднялась, що головна проблема пересічного кацапа з глубінкі - це на чому зранку їхати у свій офіс - на Lamborghini чи Ferrari?
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09.05.2025 10:27 Ответить
Який офіс? Підприємства там масово закриваються через дефіцит кадрів - усіх чоловіків вигребли на м'ясні штурми, а жінки спиваються. Що стосується Lamborghini чи Ferrari - навіть якби вони й були, чим їх заправляти? Нафтовидобувна промисловість доживає останні дні без західного підсанкційного обладнання, а більшість НПЗ роздовбані українсько-американсько-європейськими дронами і ракетами.

Оце над вами добряче вороже ІПСО попрацювало.
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09.05.2025 10:47 Ответить
Халва, халва. Кордони відкриті, рубль міцнішає, ВПК б'є щодня рекорди.
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09.05.2025 10:51 Ответить
Коли болтовня про українські балістичні ракети закінчиться випуском реальних ракет? Здається що ніколи... В 2019 році потужно закрили ракетну програму( чим тоді думали? Які доводи?) і зараз знімаємо відоси про якійсь ракети завтрашнього дня.
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09.05.2025 10:24 Ответить
26.12.2022 «Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym виданню «Ліга».
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09.05.2025 10:29 Ответить
Соромлюся запитати,всi компоненти в пуйлостанi виробляються,чи як?
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09.05.2025 10:31 Ответить
Інерціальні системи навігації на россії не роблять. Вони їх купували в нашій країні, потім в Німеччині, потім в КНДР і Китаї.
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09.05.2025 11:27 Ответить
То був сарказм...)
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09.05.2025 11:34 Ответить
Так вот почему в раше такие плохие дороги - они не на асфальт тратили деньги, а на "искандеры". 1,5 тысячи "искандеров" в год... Да если бы не асфальт, Украина могла бы производить в год таких "искандеров".... Таких "искандеров"... Таких "искандеров"... В общем, огромное количество... Штук... Штук 15 в год... Наверное. И путлер тогда бы не напал - испугался бы... Наверное.
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09.05.2025 10:40 Ответить
По планам ОТРК ГОМ- 2 повинні були робити тисячами шт. Для цього в нас є технічні можливості. А ось розумових можливостей явно не вистачає. 73% тупоголових виборців проміняли безпеку країни на клоунів.
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09.05.2025 11:25 Ответить
 
 