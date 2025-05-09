Уже нужно говорить о 18-м пакете санкций против России, - глава МИД Литвы Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал начать дискуссию о 18-м пакете, включив в него энергетические компании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Уже сейчас, понимая, что май посвящен 17-му пакету, мы должны говорить и о 18-м пакете, и наконец включить туда крупные энергетические компании", - заявил глава литовского МИДа.

И добавил, что в этом контексте нельзя упускать вопрос импорта сжиженного газа из США, а также вопрос запрета импорта газа из России.

Будрис также вновь подчеркнул необходимость решения вопроса об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины и призвал обсудить дополнительные ограничения для продукции из России и Беларуси.

"Это не альтернатива санкциям, а сопутствующие меры - их следует комбинировать с тарифами на продукцию из России и Беларуси. Мы уже высказывались ранее, что определенные товары должны облагаться тарифами, чтобы усилить давление", - отметил министр.

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"Поэтому я приветствую представленный Еврокомиссией план, в котором предусматривается запрет импорта российского газа и нефти в ЕС до 2027 года. Все это я рассматриваю как часть наших усилий по поддержке Украины и укреплению трансатлантического партнерства", - добавил он.

Напомним, Европейский Союз активно работает над 17-м пакетом санкций против России, принятие которого может состояться уже 20 мая.