РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13705 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
270 5

Уже нужно говорить о 18-м пакете санкций против России, - глава МИД Литвы Будрис

Кястутис Будрис о санкциях против РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал начать дискуссию о 18-м пакете, включив в него энергетические компании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Уже сейчас, понимая, что май посвящен 17-му пакету, мы должны говорить и о 18-м пакете, и наконец включить туда крупные энергетические компании", - заявил глава литовского МИДа.

И добавил, что в этом контексте нельзя упускать вопрос импорта сжиженного газа из США, а также вопрос запрета импорта газа из России.

Будрис также вновь подчеркнул необходимость решения вопроса об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины и призвал обсудить дополнительные ограничения для продукции из России и Беларуси.

"Это не альтернатива санкциям, а сопутствующие меры - их следует комбинировать с тарифами на продукцию из России и Беларуси. Мы уже высказывались ранее, что определенные товары должны облагаться тарифами, чтобы усилить давление", - отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания введет санкции против танкеров "теневого флота" РФ

"Поэтому я приветствую представленный Еврокомиссией план, в котором предусматривается запрет импорта российского газа и нефти в ЕС до 2027 года. Все это я рассматриваю как часть наших усилий по поддержке Украины и укреплению трансатлантического партнерства", - добавил он.

Напомним, Европейский Союз активно работает над 17-м пакетом санкций против России, принятие которого может состояться уже 20 мая.

Автор: 

Литва (2477) россия (95702) санкции (11321)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте одразу про 666-й. Чи то не на часі?
показать весь комментарий
09.05.2025 09:31 Ответить
"Вже потрібно говорити про 18-й пакет санкцій"

Говорити можна що завгодно...
показать весь комментарий
09.05.2025 09:32 Ответить
17 й спрацював?
показать весь комментарий
09.05.2025 09:32 Ответить
Звісно, російська економіка вже на межі колапсу. Починається дефіцит продуктів харчування, заморожені будівництва, відзначаються випадки стихійних мітингів через зростання цін на хліб. І, що найважливіше, тепер в них немає ресурсів на шахеди, ракети й танки. Останні пральні машини розбирають на чіпи для балістики. Не кажучи вже про десятки тисяч доларів виплат на кожного контрактника, просто ловлять на вулиці й пакують кого побачать. Тому звісно санкції діють, лишилося ще трошки.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:37 Ответить
Починайте вже говорити, говоруни, це у вас добре виходить.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:41 Ответить
 
 