Великобритания введет санкции против танкеров "теневого флота" РФ

Великобритания введет санкции против нефтяных танкеров из так называемого "теневого флота" России, пытаясь усилить давление на Москву в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение британского правительства, об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен заявить в пятницу во время саммита Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) в Осло.

Новые санкции будут касаться 100 судов.

"По данным британского правительства, суда с начала прошлого года перевезли грузы на сумму более 24 млрд долларов, а некоторые из них также участвовали в повреждении критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель новых мер - остановить финансирование Кремлем агрессивной войны против Украины, усилить безопасность критически важной инфраструктуры Великобритании и Европы, а также обезопасить окружающую среду.

"Каждый наш шаг по повышению давления на Россию и приближению к справедливому и устойчивому миру в Украине является еще одним шагом к безопасности и процветанию в Британии. Мы сделаем все возможное, чтобы разрушить деятельность "теневого флота", лишить военный аппарат РФ нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой зависит наша повседневная жизнь", - заявил Стармер.

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Британские чиновники указывают, что деятельность "теневого флота", которой занимается окружение Путина, не только финансирует войну в Украине, но и несет прямую угрозу для критической инфраструктуры Северной Европы, в частности из-за аварий или спланированных инцидентов.

По оценкам Лондона, с момента введения западных санкций в 2022 году доходы РФ от нефти и газа упали более чем на треть. Российский фонд благосостояния сокращается, инфляция растет, а расходы Кремля на оборону достигают рекордного уровня.

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