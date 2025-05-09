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Новости Санкции против России Теневой флот России
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Великобритания введет санкции против танкеров "теневого флота" РФ

Великобритания введет новые санкции против теневого флота РФ

Великобритания введет санкции против нефтяных танкеров из так называемого "теневого флота" России, пытаясь усилить давление на Москву в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение британского правительства, об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен заявить в пятницу во время саммита Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) в Осло.

Новые санкции будут касаться 100 судов.

"По данным британского правительства, суда с начала прошлого года перевезли грузы на сумму более 24 млрд долларов, а некоторые из них также участвовали в повреждении критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель новых мер - остановить финансирование Кремлем агрессивной войны против Украины, усилить безопасность критически важной инфраструктуры Великобритании и Европы, а также обезопасить окружающую среду.

"Каждый наш шаг по повышению давления на Россию и приближению к справедливому и устойчивому миру в Украине является еще одним шагом к безопасности и процветанию в Британии. Мы сделаем все возможное, чтобы разрушить деятельность "теневого флота", лишить военный аппарат РФ нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой зависит наша повседневная жизнь", - заявил Стармер.

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Британские чиновники указывают, что деятельность "теневого флота", которой занимается окружение Путина, не только финансирует войну в Украине, но и несет прямую угрозу для критической инфраструктуры Северной Европы, в частности из-за аварий или спланированных инцидентов.

По оценкам Лондона, с момента введения западных санкций в 2022 году доходы РФ от нефти и газа упали более чем на треть. Российский фонд благосостояния сокращается, инфляция растет, а расходы Кремля на оборону достигают рекордного уровня.

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Автор: 

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Бритам-черговий респект...
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09.05.2025 07:06 Ответить
Це все дуже довго, 12й рік ***** творить звірства і найбільшу війну з часів 2 світової і живе собі припіваючи.
без 3 світової московію не знищити силами однієї маленької позаблокової України.
потрібні сили і засоби 5-6 держав одночасно
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09.05.2025 07:06 Ответить
без 3 світової

кортить подивитись як насправді віглядають "ядерні грибочки"?
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09.05.2025 08:29 Ответить
А хіба є вихід ?
Вічно живучих не існує то хочаб зробим добре діло знищимо московію , а не передаватимо естафету війни нашим нашадкам
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09.05.2025 08:38 Ответить
Але не всім, а лише тим хто ядерну зиму переживе
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09.05.2025 08:56 Ответить
Балтійське море як би внутрішнє море нати - ну, то карти вам в руки. Чи тільки - хочемо...
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09.05.2025 07:08 Ответить
GB країна яка реально працює на послаблення паРаши не озираючись на погрози ***** на відміну від інших які більше тріпають язиком ніж реально допомагають.Давно не чути Макарона та інших ''лідерів''ЄС.
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09.05.2025 08:41 Ответить
А Україна запровадить коли-небудь санкції проти тіньового нафтогону «Дружба»?
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09.05.2025 10:14 Ответить
 
 