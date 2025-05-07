ЕС обсуждает введение санкций в отношении лиц, причастных к применению химического оружия в Украине, - Reuters

В рамках будущего 17-го пакета санкций против России Европейский Союз обсуждает введение ограничений против лиц, которых подозревают в применении химического оружия в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в среду, 7 мая, представители ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России, который сосредотачивается на военной машине России и "теневом флоте" Москвы.

По информации Reuters, в предложении Европейской комиссии упомянут перечень из 15 юридических и физических лиц, связанных с гибридными угрозами со стороны России, а также лиц, подозреваемых в применении химического оружия в Украине.

Вместе с тем, как пишет агентство, параллельно обсуждался третий комплекс мер, который добавит в санкционный список 25 юридических и физических лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

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Источники Reuters говорят, что в санкционный перечень ЕС может попасть российская нефтяная компания "Сургутнефтегаз", на которую США наложили санкции в январе в рамках широкомасштабных мер против энергетической торговли России.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине - как метода ведения войны.

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