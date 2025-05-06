Евросоюз официально обвинит РФ в боевом применении химического оружия в Украине

Совет Европейского Союза подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине - как метода ведения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пояснительной части документа, с которым ознакомилась "Система", расследовательский проект телеканала "Настоящее время" и Радио Свобода.

Отмечается, что чиновники ЕС ссылаются на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованные по просьбе украинской стороны в ноябре 2024-го и в феврале 2025 года.

В этих отчетах изучаются случаи применения газа возле сел Марьевка и Ильинка на Днепропетровщине в 2024 году. Эксперты приводят доказательства присутствия следов газа CS после российских атак: анализы почвы и воды, интервью с военными, а также фото корпусов ручных гранат РГ-Во (от русского "ручная граната - вещество отравляющее"). Это гранаты российского производства; в 2024 году российский пропагандистский канал RT показал, как военные РФ используют такие гранаты.

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В обосновании санкций ЕС сказано: "С учетом серьезности ситуации, при отсутствии достоверного объяснения от России в связи с ее широко задокументированным применением средств слезоточивого действия, а также для укрепления глобального запрета на использование химического оружия, Европейский союз призывает ОЗХО к своевременной атрибуции установленного применения таких веществ как метода ведения войны".

В санкционный список Евросоюза войдут: Войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, 27-й и 33-й научные центры, связанные с разработкой и применением химических агентов.

CS - это слезоточивый газ, также известный как "Сирень". Он вызывает сильное раздражение глаз, кожи и дыхательных путей: человек задыхается и теряет ориентацию. Формально CS считается нелетальным средством подавления беспорядков и состоит на вооружении полиции во многих странах. Использование таких веществ в качестве оружия запрещено статьей 1 Конвенции о запрещении химического оружия, отмечают чиновники Евросоюза.

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По данным украинского Минобороны, капсулы с таким газом находят не только в гранатах, но и внутри дронов "Шахед".

Ранее санкции из-за применения Россией химического оружия в войне с Украиной вводили США: тогда они были связаны с использованием более токсичной формы слезоточивого газа - хлорпикрина. Евросоюз в 2025 году накладывал ограничения на использование Россией товаров двойного назначения, которые могли бы быть использованы для производства этого вещества.

Это - один из трех пакетов ограничительных мер, которые ЕС намерен утвердить в ближайшие дни. Еще два пакета коснутся российских кибератак и кампании по дестабилизации в Европе. Вслед за ними планируется еще один (17-й с февраля 2022 года) пакет санкций, связанный с войной РФ в Украине.