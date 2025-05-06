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Новости Санкции ЕС
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ЕС готовит новые санкции против "теневого флота" РФ: в списке уже более 300 судов, - Bloomberg

Санкции США истощают экономику России

Европейский Союз готовит 17-й пакет санкций против России, который сосредоточится на "теневом флоте" - сотнях танкеров, используемых для обхода нефтяного эмбарго.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой пакета, информирует Цензор.НЕТ.

Еврокомиссия предложила включить в санкционный список около 150 судов, а также 60 физических и юридических лиц. Общее количество судов, в отношении которых действуют ограничения ЕС, в случае принятия возрастет до более 300.

Голосование по новому пакету санкций планируется 20 мая во время заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. Для его принятия нужна единодушная поддержка всех 27 стран-членов, хотя обсуждается возможность введения части санкций в качестве торговых мер, которые можно принять квалифицированным большинством.

В случае одобрения, новые ограничения станут очередным шагом в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, которое продолжается с февраля 2022 года. Нынешний санкционный механизм ЕС предусматривает обновления каждые шесть месяцев. Следующий дедлайн - в июле.

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Автор: 

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17-й пакет! А флот тіньовий як ходив так і ходить....
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06.05.2025 17:27 Ответить
Є один дієвий спосіб справитись із цим *флотом* - потопити пару посудин.
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06.05.2025 17:31 Ответить
щоб було як у Криму, забруднити море ?
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06.05.2025 17:34 Ответить
Сомалийские пираты на своих маленьких лодочках были би более эффективны, чем все усилия и санкции ЕС наложенные на теневой нефтяной флот рф
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06.05.2025 17:40 Ответить
Список підсанкційних танкерів має бути динамічним, з правом його оперативного доповнення через спеціалізовану робочу групу.
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06.05.2025 18:10 Ответить
 
 