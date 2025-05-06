ЕС готовит новые санкции против "теневого флота" РФ: в списке уже более 300 судов, - Bloomberg

Европейский Союз готовит 17-й пакет санкций против России, который сосредоточится на "теневом флоте" - сотнях танкеров, используемых для обхода нефтяного эмбарго.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой пакета, информирует Цензор.НЕТ.

Еврокомиссия предложила включить в санкционный список около 150 судов, а также 60 физических и юридических лиц. Общее количество судов, в отношении которых действуют ограничения ЕС, в случае принятия возрастет до более 300.

Голосование по новому пакету санкций планируется 20 мая во время заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. Для его принятия нужна единодушная поддержка всех 27 стран-членов, хотя обсуждается возможность введения части санкций в качестве торговых мер, которые можно принять квалифицированным большинством.

В случае одобрения, новые ограничения станут очередным шагом в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, которое продолжается с февраля 2022 года. Нынешний санкционный механизм ЕС предусматривает обновления каждые шесть месяцев. Следующий дедлайн - в июле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия сегодня предложит новый пакет санкций против России, - Politico