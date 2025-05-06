Єврокомісія сьогодні запропонує новий пакет санкцій проти Росії, – Politico

Європейська комісія запропонує новий – вже сімнадцятий – пакет санкцій проти Росії у вівторок, 6 травня. Також очікується презентація дорожньої карти щодо припинення залежності від енергоносіїв РФ.

Про це пише Politico із посиланням на пʼять дипломатів, передає Forbes.

За даними видання, у новому пакеті санкцій будуть нові списки людей і компаній, а також більше танкерів "тіньового флоту".

Водночас не буде нових обмежень для товарів, які зіткнуться з великим опором з боку деяких європейських столиць.

Також 6 травня Єврокомісія представить довгоочікуваний план щодо розриву останніх російських енергетичних звʼязків блоку.

За словами двох європейських дипломатів, схема запропонує нові повноваження для приватних компаній щодо виведення з Росії, що дозволить їм достроково розірвати контракти та спонукає їх припинити будь-які майбутні угоди.

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План ЄС, який чиновники називають "дорожньою картою", спочатку було обіцяно головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн як один із головних пріоритетів у її новому терміні.

ЄС звертається до ринку, намагаючись надіслати довгостроковий сигнал про те, що Брюссель має намір відмовитися від російського палива назавжди.

"Незважаючи на значне зниження залежності від російського викопного палива в останні роки, ми все ще імпортували 19% російського газу в 2024 році, – заявив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен перед публікацією плану. – Це ставить під загрозу нашу енергетичну безпеку, наражаючи нас на економічний шантаж і маніпуляції".

За його словами, дорожня карта допоможе ЄС відновити енергетичну незалежність від Росії. Водночас, ходять чутки, що компанії почнуть перекачувати більше російського палива Європою, як тільки це стане юридично можливим і політично прийнятним.

Російський монополіст "Газпрому" після початку повномасштабної війни РФ проти України втратив дві третини експорту й минулого року продав за кордон рекордно низький обсяг газу з 1985 року. Підсумком став перший за чверть століття річний збиток, який становив 629 млрд руб.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.