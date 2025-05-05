ЄС хоче повністю заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року, – ЗМІ

Європейський Союз планує заборонити весь імпорт російського газу – як трубопровідного, так і скрапленого природного (LNG), що постачається в межах довгострокових контрактів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає liga.net.

Зазначається, що йтиметься як про нові угоди з Росією, так і про чинні спотові контракти, на які припадає третина імпорту. Якщо заборони схвалять, вони набудуть чинності не пізніше кінця 2025 року.

Імпорт газу до ЄС з Росії скоротився приблизно до 19% від загального обсягу закупівель газу в блоці минулого року, і з понад 40% до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як і трубопровідний газ, більша частина російського LNG купується за довгостроковими контрактами з європейськими покупцями з жорсткими умовами "бери або плати", і від них важко ухилитися.

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Пропозицію заборонити постачання російського газу Єврокомісія збирається оприлюднити 6 травня. Детальніша пропозиція буде представлена у червні. Повна заборона російського газу має набути чинності до кінця 2027 року.

Терміни відмови від російського газу залежатимуть від спроможності ЄС забезпечити альтернативні джерела газових постачань зі США, Катару, Канади, країн Африки.

Російський монополіст "Газпрому" після початку повномасштабної війни РФ проти України втратив дві третини експорту й минулого року продав за кордон рекордно низький обсяг газу з 1985 року. Підсумком став перший за чверть століття річний збиток, який становив 629 млрд руб.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.