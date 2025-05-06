ЄС готує нові санкції проти "тіньового флоту" РФ: у списку вже понад 300 суден, - Bloomberg

Європейський Союз готує 17-й пакет санкцій проти Росії, який зосередиться на "тіньовому флоті" - сотнях танкерів, що використовуються для обходу нафтового ембарго.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з підготовкою пакета, інформує Цензор.НЕТ.

Єврокомісія запропонувала включити до санкційного списку близько 150 суден, а також 60 фізичних і юридичних осіб. Загальна кількість суден, щодо яких діють обмеження ЄС, у разі ухвалення зросте до понад 300.

Голосування щодо нового пакета санкцій планується 20 травня під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі. Для його ухвалення потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів, хоча обговорюється можливість впровадження частини санкцій як торговельних заходів, які можна ухвалити кваліфікованою більшістю.

У разі схвалення, нові обмеження стануть черговим кроком у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває з лютого 2022 року. Нинішній санкційний механізм ЄС передбачає поновлення кожні шість місяців. Наступний дедлайн - у липні.

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