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Новини Санкції ЄС
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ЄС готує нові санкції проти "тіньового флоту" РФ: у списку вже понад 300 суден, - Bloomberg

Санкції США виснажують економіку Росії

Європейський Союз готує 17-й пакет санкцій проти Росії, який зосередиться на "тіньовому флоті" - сотнях танкерів, що використовуються для обходу нафтового ембарго.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з підготовкою пакета, інформує Цензор.НЕТ.

Єврокомісія запропонувала включити до санкційного списку близько 150 суден, а також 60 фізичних і юридичних осіб. Загальна кількість суден, щодо яких діють обмеження ЄС, у разі ухвалення зросте до понад 300.

Голосування щодо нового пакета санкцій планується 20 травня під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі. Для його ухвалення потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів, хоча обговорюється можливість впровадження частини санкцій як торговельних заходів, які можна ухвалити кваліфікованою більшістю.

У разі схвалення, нові обмеження стануть черговим кроком у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває з лютого 2022 року. Нинішній санкційний механізм ЄС передбачає поновлення кожні шість місяців. Наступний дедлайн - у липні.

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17-й пакет! А флот тіньовий як ходив так і ходить....
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06.05.2025 17:27 Відповісти
Є один дієвий спосіб справитись із цим *флотом* - потопити пару посудин.
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06.05.2025 17:31 Відповісти
щоб було як у Криму, забруднити море ?
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06.05.2025 17:34 Відповісти
Сомалийские пираты на своих маленьких лодочках были би более эффективны, чем все усилия и санкции ЕС наложенные на теневой нефтяной флот рф
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06.05.2025 17:40 Відповісти
Список підсанкційних танкерів має бути динамічним, з правом його оперативного доповнення через спеціалізовану робочу групу.
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06.05.2025 18:10 Відповісти
 
 