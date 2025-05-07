ЄС обговорює запровадження санкцій щодо осіб, причетних до застосування хімічної зброї в Україні, - Reuters

У межах майбутнього 17-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз обговорює запровадження обмежень проти осіб, яких підозрюють у застосуванні хімічної зброї в Україні.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в середу, 7 травня, представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії та "тіньовому флоті" Москви.

За інформацією Reuters, у пропозиції Європейської комісії згаданий перелік із 15 юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з гібридними загрозами з боку Росії, а також осіб, підозрюваних у застосуванні хімічної зброї в Україні.

Разом з тим, як пише агентство, паралельно обговорювався третій комплекс заходів, який додасть до санкційного списку 25 юридичних та фізичних осіб, підозрюваних у порушенні прав людини.

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Джерела Reuters кажуть, що до санкційного переліку ЄС може потрапити російська нафтова компанія "Сургутнефтегаз", на яку США наклали санкції в січні в межах широкомасштабних заходів проти енергетичної торгівлі Росії.

Раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу підготувала новий санкційний регламент, у якому Росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу CS на фронті в Україні – як методу ведення війни.

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