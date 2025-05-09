Велика Британія запровадить санкції проти танкерів "тіньового флоту" РФ

Велика Британія запровадить санкції проти нафтових танкерів із так званого "тіньового флоту" Росії, намагаючись посилити тиск на Москву у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення британського уряду, про це прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має заявити у п’ятницю під час саміту Об’єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Force, JEF) в Осло.

Нові санкції стосуватимуться 100 суден.

"За даними британського уряду, судна з початку минулого року перевезли вантажі на суму понад 24 млрд доларів, а деякі з них також брали участь у пошкодженні критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета нових заходів - зупинити фінансування Кремлем агресивної війни проти України, посилити безпеку критично важливої інфраструктури Великої Британії та Європи, а також убезпечити довкілля.

"Кожен наш крок із підвищення тиску на Росію та наближення до справедливого й стійкого миру в Україні є ще одним кроком до безпеки та процвітання в Британії. Ми зробимо все можливе, щоби зруйнувати діяльність "тіньового флоту", позбавити воєнний апарат РФ нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, від якої залежить наше повсякденне життя", - заявив Стармер.

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Британські посадовці вказують, що діяльність "тіньового флоту", якою опікується оточення Путіна, не лише фінансує війну в Україні, а й несе пряму загрозу для критичної інфраструктури Північної Європи, зокрема через аварії або сплановані інциденти.

За оцінками Лондона, від моменту запровадження західних санкцій у 2022 році доходи РФ від нафти й газу впали більш як на третину. Російський фонд добробуту скорочується, інфляція зростає, а видатки Кремля на оборону сягають рекордного рівня.

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