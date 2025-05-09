УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14456 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Тіньовий флот Росії
566 7

Велика Британія запровадить санкції проти танкерів "тіньового флоту" РФ

Велика Британія запровадить нові санкції проти тіньового флоту РФ

Велика Британія запровадить санкції проти  нафтових танкерів із так званого "тіньового флоту" Росії, намагаючись посилити тиск на Москву у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення британського уряду, про це прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має заявити у п’ятницю під час саміту Об’єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Force, JEF) в Осло.

Нові санкції стосуватимуться 100 суден.

"За даними британського уряду, судна з початку минулого року перевезли вантажі на суму понад 24 млрд доларів, а деякі з них також брали участь у пошкодженні критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета нових заходів - зупинити фінансування Кремлем агресивної війни проти України, посилити безпеку критично важливої інфраструктури Великої Британії та Європи, а також убезпечити довкілля.

"Кожен наш крок із підвищення тиску на Росію та наближення до справедливого й стійкого миру в Україні є ще одним кроком до безпеки та процвітання в Британії. Ми зробимо все можливе, щоби зруйнувати діяльність "тіньового флоту", позбавити воєнний апарат РФ нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, від якої залежить наше повсякденне життя", - заявив Стармер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може оголосити про "велику торговельну угоду" з Британією, - NYT

Британські посадовці вказують, що діяльність "тіньового флоту", якою опікується оточення Путіна, не лише фінансує війну в Україні, а й несе пряму загрозу для критичної інфраструктури Північної Європи, зокрема через аварії або сплановані інциденти.

За оцінками Лондона, від моменту запровадження західних санкцій у 2022 році доходи РФ від нафти й газу впали більш як на третину. Російський фонд добробуту скорочується, інфляція зростає, а видатки Кремля на оборону сягають рекордного рівня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС обговорює запровадження санкцій щодо осіб, причетних до застосування хімічної зброї в Україні, - Reuters

Автор: 

Велика Британія (5611) росія (65415) санкції (11891)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бритам-черговий респект...
показати весь коментар
09.05.2025 07:06 Відповісти
Це все дуже довго, 12й рік ***** творить звірства і найбільшу війну з часів 2 світової і живе собі припіваючи.
без 3 світової московію не знищити силами однієї маленької позаблокової України.
потрібні сили і засоби 5-6 держав одночасно
показати весь коментар
09.05.2025 07:06 Відповісти
без 3 світової

кортить подивитись як насправді віглядають "ядерні грибочки"?
показати весь коментар
09.05.2025 08:29 Відповісти
А хіба є вихід ?
Вічно живучих не існує то хочаб зробим добре діло знищимо московію , а не передаватимо естафету війни нашим нашадкам
показати весь коментар
09.05.2025 08:38 Відповісти
Але не всім, а лише тим хто ядерну зиму переживе
показати весь коментар
09.05.2025 08:56 Відповісти
Балтійське море як би внутрішнє море нати - ну, то карти вам в руки. Чи тільки - хочемо...
показати весь коментар
09.05.2025 07:08 Відповісти
GB країна яка реально працює на послаблення паРаши не озираючись на погрози ***** на відміну від інших які більше тріпають язиком ніж реально допомагають.Давно не чути Макарона та інших ''лідерів''ЄС.
показати весь коментар
09.05.2025 08:41 Відповісти
 
 