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Новини Санкції проти Росії
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Вже потрібно говорити про 18-й пакет санкцій проти Росії, - глава МЗС Литви Будріс

Кястутіс Будріс про санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав почати дискусію про 18-й пакет, включивши до нього енергетичні компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Уже зараз, розуміючи, що травень присвячений 17-му пакету, ми повинні говорити і про 18-й пакет, і нарешті включити туди великі енергетичні компанії", - заявив глава литовського МЗС.

Та додав, що у цьому контексті не можна упускати питання імпорту скрапленого газу зі США, а також питання заборони імпорту газу з Росії.

Будріс також знову наголосив на необхідності вирішення питання про вилучення заморожених російських активів на користь України і закликав обговорити додаткові обмеження для продукції з Росії та Білорусі.

"Це не альтернатива санкціям, а супутні заходи - їх слід комбінувати з тарифами на продукцію з Росії та Білорусі. Ми вже висловлювалися раніше, що певні товари мають обкладатися тарифами, щоб посилити тиск", - зазначив міністр.

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"Тому я вітаю представлений Єврокомісією план, в якому передбачається заборона імпорту російського газу і нафти в ЄС до 2027 року. Усе це я розглядаю як частину наших зусиль із підтримки України та зміцнення трансатлантичного партнерства", - додав він.

Нагадаємо, Європейський Союз активно працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії, ухвалення якого може відбутися вже 20 травня.

Автор: 

Литва (2418) росія (65415) санкції (11891)


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Давайте одразу про 666-й. Чи то не на часі?
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09.05.2025 09:31 Відповісти
"Вже потрібно говорити про 18-й пакет санкцій"

Говорити можна що завгодно...
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09.05.2025 09:32 Відповісти
17 й спрацював?
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09.05.2025 09:32 Відповісти
Звісно, російська економіка вже на межі колапсу. Починається дефіцит продуктів харчування, заморожені будівництва, відзначаються випадки стихійних мітингів через зростання цін на хліб. І, що найважливіше, тепер в них немає ресурсів на шахеди, ракети й танки. Останні пральні машини розбирають на чіпи для балістики. Не кажучи вже про десятки тисяч доларів виплат на кожного контрактника, просто ловлять на вулиці й пакують кого побачать. Тому звісно санкції діють, лишилося ще трошки.
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09.05.2025 09:37 Відповісти
Починайте вже говорити, говоруни, це у вас добре виходить.
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09.05.2025 09:41 Відповісти
 
 