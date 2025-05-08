ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій проти Росії вже 20 травня, - Каллас

Європейський Союз активно працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії, ухвалення якого може відбутися вже 20 травня.

Про це повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі триває інтенсивна дипломатія, але зрозуміло, що Росія не демонструє жодних ознак, що вона хоче миру. Ми маємо більше тиснути на Росію, щоб вона також хотіла миру. Ми знаємо, що Україна вже погодилася не безумовне припинення вогню, понад 50 днів тому", - сказала Каллас.

За її словами, країни ЄС також обговорили шляхи підтримки України у сфері оборони, щоб вона могла ефективно захищатися від агресії.

"Ми також працюємо над 17-м пакетом санкцій, який, будемо сподіватися, ми будемо готовими ухвалити на наступній Раді Міністрів ЄС із закордонних справ", - зазначила Каллас.

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