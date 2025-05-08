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Новости Санкции ЕС
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ЕС может принять 17-й пакет санкций против России уже 20 мая, - Каллас

каллас,кая

Европейский Союз активно работает над 17-м пакетом санкций против России, принятие которого может состояться уже 20 мая.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас продолжается интенсивная дипломатия, но понятно, что Россия не демонстрирует никаких признаков, что она хочет мира. Мы должны больше давить на Россию, чтобы она также хотела мира. Мы знаем, что Украина уже согласилась не безусловное прекращение огня, более 50 дней назад", - сказала Каллас.

По ее словам, страны ЕС также обсудили пути поддержки Украины в сфере обороны, чтобы она могла эффективно защищаться от агрессии.

"Мы также работаем над 17-м пакетом санкций, который, будем надеяться, мы будем готовы принять на следующем Совете Министров ЕС по иностранным делам", - отметила Каллас.

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Автор: 

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На 9 мая надо было в подарок ватным тварюкам, но всё равно спасибо.
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08.05.2025 17:58 Ответить
це добре і гарно, але ж
хлопці, ви такі швидкі, шо криндець....
нагадую, сьогодні 8ме.
хера собі у вас відпустки - кожний місяць по два тижні...
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08.05.2025 18:02 Ответить
Хорошо, наверное... но что то от этой новости ни холодно ни жарко, 17! пакет а... почему то вспомнилось: "Вчера рф душили-душили, душили-душили, душили-душили..." то ли душат неправильно, то ли силы в руках санкциях не хватает...
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08.05.2025 18:16 Ответить
 
 