ЕС может принять 17-й пакет санкций против России уже 20 мая, - Каллас
Европейский Союз активно работает над 17-м пакетом санкций против России, принятие которого может состояться уже 20 мая.
Об этом сообщила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас продолжается интенсивная дипломатия, но понятно, что Россия не демонстрирует никаких признаков, что она хочет мира. Мы должны больше давить на Россию, чтобы она также хотела мира. Мы знаем, что Украина уже согласилась не безусловное прекращение огня, более 50 дней назад", - сказала Каллас.
По ее словам, страны ЕС также обсудили пути поддержки Украины в сфере обороны, чтобы она могла эффективно защищаться от агрессии.
"Мы также работаем над 17-м пакетом санкций, который, будем надеяться, мы будем готовы принять на следующем Совете Министров ЕС по иностранным делам", - отметила Каллас.
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хлопці, ви такі швидкі, шо криндець....
нагадую, сьогодні 8ме.
хера собі у вас відпустки - кожний місяць по два тижні...
рукахсанкциях не хватает...