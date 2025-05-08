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Новости Санкции против России Санкции ЕС
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Венгрия не блокирует 17-й пакет санкций ЕС против России, его утвердят в мае, - СМИ

Санкции ЕС против России: Венгрия не блокирует новый пакет

Венгрия поддерживает принятие нового, 17-го пакета санкций Европейского Союза против России. Уже в этом мае его могут официально утвердить.

Об этом сказали несколько представителей дипломатического корпуса ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Дипломаты государств ЕС, с которыми пообщались журналисты отметили, что отсутствие угроз вето со стороны Венгрии позволит утвердить 17-й пакет санкций против РФ очень быстро, еще в мае 2025 года.

"На заседании Coreper(комитет постоянных представителей ЕС - ред.) 6 апреля Еврокомиссия представила проект 17-го пакета санкций против России. Дискуссия была достаточно благоприятной. Выглядит так, что Венгрия не возражает против принятия этого пакета", - рассказал корреспонденту "Европейской правды" дипломат одного из ключевых государств ЕС.

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Дипломат объяснил причину того, что Венгрия не выступает против, тем, что 17-й пакет "касается преимущественно санкций в отношении юридических лиц, которые для них не являются проблематичными".

"Сейчас все государства-члены ЕС анализируют 17-й пакет санкций подробнее, но не думаю, что могут возникнуть какие-то серьезные трудности с его принятием. Его могут принять достаточно быстро, потому что он по своей сути достаточно консенсусный и не содержит никаких действительно спорных позиций", - сказал он.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас может объявить о подготовке пакета завтра, 9 мая во время визита в Украину.

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Венгрия (1963) санкции (11321) Евросоюз (17162)


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Мабуть ху...ло вже гроші виплатив
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08.05.2025 16:45 Ответить
ЄС їм кинули пару сот лямів щоб орбани закрили свої пятаки
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08.05.2025 16:50 Ответить
а всього то треба було грошиками пригрозити
і в орбанюзі і грип з ковідом, і кацапського параду не треба,
і пакети помічи Україні не блокує... 🤣
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08.05.2025 16:50 Ответить
Щось у лісі здохло - сподіваюся, що Орбан або, на худий кінець, Сіярто.
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08.05.2025 16:50 Ответить
А може з Вашингтону не було команди.
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08.05.2025 16:51 Ответить
а що за неблокування угорщина виторгувула ?
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08.05.2025 18:11 Ответить
 
 