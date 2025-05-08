Венгрия не блокирует 17-й пакет санкций ЕС против России, его утвердят в мае, - СМИ

Венгрия поддерживает принятие нового, 17-го пакета санкций Европейского Союза против России. Уже в этом мае его могут официально утвердить.

Об этом сказали несколько представителей дипломатического корпуса ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Дипломаты государств ЕС, с которыми пообщались журналисты отметили, что отсутствие угроз вето со стороны Венгрии позволит утвердить 17-й пакет санкций против РФ очень быстро, еще в мае 2025 года.

"На заседании Coreper(комитет постоянных представителей ЕС - ред.) 6 апреля Еврокомиссия представила проект 17-го пакета санкций против России. Дискуссия была достаточно благоприятной. Выглядит так, что Венгрия не возражает против принятия этого пакета", - рассказал корреспонденту "Европейской правды" дипломат одного из ключевых государств ЕС.

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Дипломат объяснил причину того, что Венгрия не выступает против, тем, что 17-й пакет "касается преимущественно санкций в отношении юридических лиц, которые для них не являются проблематичными".

"Сейчас все государства-члены ЕС анализируют 17-й пакет санкций подробнее, но не думаю, что могут возникнуть какие-то серьезные трудности с его принятием. Его могут принять достаточно быстро, потому что он по своей сути достаточно консенсусный и не содержит никаких действительно спорных позиций", - сказал он.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас может объявить о подготовке пакета завтра, 9 мая во время визита в Украину.

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