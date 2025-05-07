Санкции против России за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ощутимое усиление санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе - мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа - никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны. Россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос только времени. Война - это проигрыш для всех, в том числе для агрессора. Санкции против России за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать - во многом, к сожалению, медленно, но, что важно, неотвратимо. Мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость.

Сегодня также был доклад Главкома Сырского - относительно наших активных действий на территории Курской и Белгородской областей. Мы защищаем украинскую землю от вражеской активности в приграничье. Я хочу поблагодарить сегодня каждое подразделение, всех наших солдат, всех наших сержантов и командиров. Спасибо вам всем за стойкость и реальную силу, которая так нужна Украине", - сказал Зеленский.

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