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Новости Видео Санкции против России Обращение Зеленского
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Санкции против России за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ощутимое усиление санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе - мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа - никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны. Россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос только времени. Война - это проигрыш для всех, в том числе для агрессора. Санкции против России за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать - во многом, к сожалению, медленно, но, что важно, неотвратимо. Мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость.

Сегодня также был доклад Главкома Сырского - относительно наших активных действий на территории Курской и Белгородской областей. Мы защищаем украинскую землю от вражеской активности в приграничье. Я хочу поблагодарить сегодня каждое подразделение, всех наших солдат, всех наших сержантов и командиров. Спасибо вам всем за стойкость и реальную силу, которая так нужна Украине", - сказал Зеленский.

Также читайте: Если Путину не удалось одержать верх против Украины, то любой преступник может проиграть, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) обращение (752)


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Топ комментарии
+3
не перепрацюй гундозе! І взагалі: "Волю бородатій бабці!" Досить їй кататись по Буковелю, вже і снігу немає.
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07.05.2025 22:13
+3
і хтось цю маячню написану літвіним слухає вникає, як ця фальшива обдовбана гнида дістала з його постановочними відосіками
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07.05.2025 22:33
+3
Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись

Розширюватись, розростатись, посилюватись, роздуватись та видовжуватись!
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07.05.2025 22:45
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Санкції діють коли є ізоляція країни - а в рашки в друганах Китай
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07.05.2025 22:08 Ответить
Боже , яке ........
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07.05.2025 22:11 Ответить
не перепрацюй гундозе! І взагалі: "Волю бородатій бабці!" Досить їй кататись по Буковелю, вже і снігу немає.
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07.05.2025 22:13 Ответить
Прострочений все ніяк від крісла не видірветься
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07.05.2025 22:17 Ответить
Єдині дієві санкції це ті які ввела Україна своїми дронами і ракетами. До речі кацапи виють що авіасполучення в них паралізоване на території західної частини Сосії. Добре було б щоб зовсім закрити небо над кацпстаном. Наприклад робити висотні дрони щоб вони літали на висоті польоту цівільної авіації і робили там кіпіш і хаос
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07.05.2025 22:19 Ответить
і хтось цю маячню написану літвіним слухає вникає, як ця фальшива обдовбана гнида дістала з його постановочними відосіками
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07.05.2025 22:33 Ответить
Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись

Розширюватись, розростатись, посилюватись, роздуватись та видовжуватись!
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07.05.2025 22:45 Ответить
Про реформу митниці розкажи нам, пNздунько причмелене.
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07.05.2025 22:57 Ответить
Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції

Стиль вислову підозріло нагадує Трумпа!
До чого б це?
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07.05.2025 23:03 Ответить
Він так говорить буцім то він сам приймає ці санкції.
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07.05.2025 23:09 Ответить
 
 