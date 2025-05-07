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Новости Прекращение войны Зеленский о прекращении огня
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Если Путину не удалось взять верх над Украиной, то любой преступник может проиграть, - Зеленский

Зеленский о завершении войны и давлении на Россию

Президент Владимир Зеленский заявил, что борьба Украины показала, что каждый народ, который смело защищает себя, может выстоять против большего врага.

Об этом глава государства сказал в онлайн-формате студентам и преподавателям высших учебных заведений Эквадора, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина всегда будет свободной и равной среди других государств мира. Наша битва показала, что каждый народ, который смело и преданно защищает себя и свои справедливые стремления, - каждый народ может выстоять даже против кого-то большего, большего чисто географически или по уровню военных запасов: Россия точно не является большей сердцем или большей умом", - отметил он.

Президент отметил, что на четвертом году полномасштабной войны, несмотря на ежедневные российские удары и большую протяженность линии фронта, украинский народ смог защитить независимость и доказал, что Украина будет свободной и равной среди других государств мира.

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"И мы в Украине хотим, чтобы эта наша защита, все наши достижения, героизм наших людей - чтобы все это могло добавлять энергии другим народам, чтобы то, что удалось нам, подпитывало надежду тех, кто борется за свободу. Если такому преступнику не удалось одержать верх против Украины, то любой преступник может проиграть. В этом - глобальный смысл войны, которая продолжается здесь и сейчас в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Во время общения речь шла, в частности, о ситуации на поле боя и привлечении Россией к войне против Украины военных из других стран.

Отдельно говорили о дипломатических усилиях ради достижения справедливого и прочного мира, важности лидерства США в этом процессе, необходимости ощутимого давления на Россию и невозможности обхода санкций.

"Безусловно, нельзя быть посередине между нами и Россией. Потому что это не просто война между нами и Россией. Это Россия на нас напала, и война происходит сугубо на территории Украины. Можно не помогать России обходить санкции, не торговать с ними. Все это возможно", - резюмировал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20505) война в Украине (4147)


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Топ комментарии
+6
Зе вже відповів за шашлики?
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07.05.2025 22:13
+4
Янелох, всё это не благодаря, а вопреки... Ну ты понял, если осталось чем...
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07.05.2025 22:04
+4
Якщо не рахується: навіщо розмінував Південь для агресора?
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07.05.2025 22:45
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Янелох, всё это не благодаря, а вопреки... Ну ты понял, если осталось чем...
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07.05.2025 22:04 Ответить
Нагуя тобі інші злочинці? - нам би зі своїми розібратись
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07.05.2025 22:04 Ответить
На жаль війна в Україні показала лише слабкість міжнародного права і світових інституцій накшталт ООН , а це означає , що кожен диктатор-злочинець тепер може творити що завгодно ...
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07.05.2025 22:05 Ответить
Хфілософ!
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07.05.2025 22:07 Ответить
Зе вже відповів за шашлики?
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07.05.2025 22:13 Ответить
свинина суворо заборонена згідно із законами Біблії. «А свиня, хоч у неї роздвоєне копита, не жує жуйку; нечистий для вас» (Левит 11: 7).
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07.05.2025 22:17 Ответить
Біблія для віруючих, але є чувства не віруючих і треба їх поважати!
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07.05.2025 22:30 Ответить
Закругляйтесь с пуделем Путина Трампом. А то окажется, что не удалось сделать Путин, доделает Трамп шантажом Зе команды. Зеленский уже почти согласился на капитуляцию с отдачей захваченных территорий под Трампа. А как с Ермаком по всему миру рекламировали свой план перемоги. А тут пришел Трамп и Вова с Ермаком как-то стыдливо сдулись и пошли на хотелки америкосов. Не так страшны иностраонные вши, как отечественные гниды
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07.05.2025 22:43 Ответить
Якщо не рахується: навіщо розмінував Південь для агресора?
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07.05.2025 22:45 Ответить
Якщо зелена наволоч на чолі з Віслюком в решті решт сяде за корупцію і зраду, це дасть надію на справедливість всьому світові.
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07.05.2025 23:03 Ответить
Вийди негідник.
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07.05.2025 23:15 Ответить
 
 