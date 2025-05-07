Если Путину не удалось взять верх над Украиной, то любой преступник может проиграть, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что борьба Украины показала, что каждый народ, который смело защищает себя, может выстоять против большего врага.

Об этом глава государства сказал в онлайн-формате студентам и преподавателям высших учебных заведений Эквадора, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина всегда будет свободной и равной среди других государств мира. Наша битва показала, что каждый народ, который смело и преданно защищает себя и свои справедливые стремления, - каждый народ может выстоять даже против кого-то большего, большего чисто географически или по уровню военных запасов: Россия точно не является большей сердцем или большей умом", - отметил он.

Президент отметил, что на четвертом году полномасштабной войны, несмотря на ежедневные российские удары и большую протяженность линии фронта, украинский народ смог защитить независимость и доказал, что Украина будет свободной и равной среди других государств мира.

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"И мы в Украине хотим, чтобы эта наша защита, все наши достижения, героизм наших людей - чтобы все это могло добавлять энергии другим народам, чтобы то, что удалось нам, подпитывало надежду тех, кто борется за свободу. Если такому преступнику не удалось одержать верх против Украины, то любой преступник может проиграть. В этом - глобальный смысл войны, которая продолжается здесь и сейчас в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Во время общения речь шла, в частности, о ситуации на поле боя и привлечении Россией к войне против Украины военных из других стран.

Отдельно говорили о дипломатических усилиях ради достижения справедливого и прочного мира, важности лидерства США в этом процессе, необходимости ощутимого давления на Россию и невозможности обхода санкций.

"Безусловно, нельзя быть посередине между нами и Россией. Потому что это не просто война между нами и Россией. Это Россия на нас напала, и война происходит сугубо на территории Украины. Можно не помогать России обходить санкции, не торговать с ними. Все это возможно", - резюмировал президент.

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