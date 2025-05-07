Якщо Путіну не вдалося взяти гору проти України, то будь-який злочинець може програти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що боротьба України показала, що кожен народ, який сміливо захищає себе, може вистояти проти більшого ворога.

Про це голова держави сказав в онлайн-форматі студентам та викладачам закладів вищої освіти Еквадору, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завжди буде вільною й рівною серед інших держав світу. Наша битва показала, що кожен народ, який сміливо й віддано захищає себе та свої справедливі прагнення, – кожен народ може вистояти навіть проти когось більшого, більшого суто географічно чи за рівнем військових запасів: Росія точно не є більшою серцем чи більшою розумом", - зазначив він.

Президент зауважив, що на четвертому році повномасштабної війни попри щоденні російські удари та велику протяжність лінії фронту український народ зміг захистити незалежність і довів, що Україна буде вільною та рівною серед інших держав світу.

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"І ми в Україні хочемо, щоб цей наш захист, усі наші досягнення, героїзм наших людей – щоб усе це могло додавати енергії іншим народам, щоб те, що вдалося нам, підживлювало надію тих, хто бореться за свободу. Якщо такому злочинцю не вдалося взяти гору проти України, то будь-який злочинець може програти. В цьому – глобальний сенс війни, що триває тут і зараз у Європі", - наголосив Зеленський.

Під час спілкування йшлося, зокрема, про ситуацію на полі бою та залучення Росією до війни проти України військових з інших країн.

Окремо говорили про дипломатичні зусилля заради досягнення справедливого й тривалого миру, важливість лідерства США в цьому процесі, необхідність відчутного тиску на Росію та унеможливлення обходу санкцій.

"Безумовно, не можна бути посередині між нами та Росією. Тому що це не просто війна між нами й Росією. Це Росія на нас напала, і війна відбувається суто на території України. Можна не допомагати Росії обходити санкції, не торгувати з ними. Все це можливо", - резюмував президент.

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