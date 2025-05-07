УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6715 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни Зеленський про припинення вогню
725 11

Якщо Путіну не вдалося взяти гору проти України, то будь-який злочинець може програти, - Зеленський

Зеленський про завершення війни та тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський заявив, що боротьба України показала, що кожен народ, який сміливо захищає себе, може вистояти проти більшого ворога.

Про це голова держави сказав в онлайн-форматі студентам та викладачам закладів вищої освіти Еквадору, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завжди буде вільною й рівною серед інших держав світу. Наша битва показала, що кожен народ, який сміливо й віддано захищає себе та свої справедливі прагнення, – кожен народ може вистояти навіть проти когось більшого, більшого суто географічно чи за рівнем військових запасів: Росія точно не є більшою серцем чи більшою розумом", - зазначив він.

Президент зауважив, що на четвертому році повномасштабної війни попри щоденні російські удари та велику протяжність лінії фронту український народ зміг захистити незалежність і довів, що Україна буде вільною та рівною серед інших держав світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є сигнали, що після припинення вогню деякі країни хотітимуть, щоб ми з "рускімі" залишилися сам на сам, - Зеленський

"І ми в Україні хочемо, щоб цей наш захист, усі наші досягнення, героїзм наших людей – щоб усе це могло додавати енергії іншим народам, щоб те, що вдалося нам, підживлювало надію тих, хто бореться за свободу. Якщо такому злочинцю не вдалося взяти гору проти України, то будь-який злочинець може програти. В цьому – глобальний сенс війни, що триває тут і зараз у Європі", - наголосив Зеленський. 

Під час спілкування йшлося, зокрема, про ситуацію на полі бою та залучення Росією до війни проти України військових з інших країн. 

Окремо говорили про дипломатичні зусилля заради досягнення справедливого й тривалого миру, важливість лідерства США в цьому процесі, необхідність відчутного тиску на Росію та унеможливлення обходу санкцій.

"Безумовно, не можна бути посередині між нами та Росією. Тому що це не просто війна між нами й Росією. Це Росія на нас напала, і війна відбувається суто на території України. Можна не допомагати Росії обходити санкції, не торгувати з ними. Все це можливо", - резюмував президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з керівництвом Сенату Чехії: говорили, зокрема, про необхідність додаткового тиску на РФ. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) війна в Україні (4182)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Зе вже відповів за шашлики?
показати весь коментар
07.05.2025 22:13
+6
Якщо не рахується: навіщо розмінував Південь для агресора?
показати весь коментар
07.05.2025 22:45
+5
Янелох, всё это не благодаря, а вопреки... Ну ты понял, если осталось чем...
показати весь коментар
07.05.2025 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Янелох, всё это не благодаря, а вопреки... Ну ты понял, если осталось чем...
показати весь коментар
07.05.2025 22:04 Відповісти
Нагуя тобі інші злочинці? - нам би зі своїми розібратись
показати весь коментар
07.05.2025 22:04 Відповісти
На жаль війна в Україні показала лише слабкість міжнародного права і світових інституцій накшталт ООН , а це означає , що кожен диктатор-злочинець тепер може творити що завгодно ...
показати весь коментар
07.05.2025 22:05 Відповісти
Хфілософ!
показати весь коментар
07.05.2025 22:07 Відповісти
Зе вже відповів за шашлики?
показати весь коментар
07.05.2025 22:13 Відповісти
свинина суворо заборонена згідно із законами Біблії. «А свиня, хоч у неї роздвоєне копита, не жує жуйку; нечистий для вас» (Левит 11: 7).
показати весь коментар
07.05.2025 22:17 Відповісти
Біблія для віруючих, але є чувства не віруючих і треба їх поважати!
показати весь коментар
07.05.2025 22:30 Відповісти
Закругляйтесь с пуделем Путина Трампом. А то окажется, что не удалось сделать Путин, доделает Трамп шантажом Зе команды. Зеленский уже почти согласился на капитуляцию с отдачей захваченных территорий под Трампа. А как с Ермаком по всему миру рекламировали свой план перемоги. А тут пришел Трамп и Вова с Ермаком как-то стыдливо сдулись и пошли на хотелки америкосов. Не так страшны иностраонные вши, как отечественные гниды
показати весь коментар
07.05.2025 22:43 Відповісти
Якщо не рахується: навіщо розмінував Південь для агресора?
показати весь коментар
07.05.2025 22:45 Відповісти
Якщо зелена наволоч на чолі з Віслюком в решті решт сяде за корупцію і зраду, це дасть надію на справедливість всьому світові.
показати весь коментар
07.05.2025 23:03 Відповісти
Вийди негідник.
показати весь коментар
07.05.2025 23:15 Відповісти
 
 