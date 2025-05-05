Зеленський зустрівся з керівництвом Сенату Чехії: говорили, зокрема, про необхідність додаткового тиску на РФ. ВIДЕО

У понеділок, 5 травня, у межах візиту до Чехії президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Сенату парламенту країни Мілошем Вистрчілом, його заступниками та головами комітетів.

Про це глава держави розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячні за підтримку нашої євроінтеграції. Україна готова до відкриття перших переговорних кластерів у межах перемовин про вступ до ЄС. Ми сподіваємося, що єдність і рішучість країн ЄС дадуть змогу зробити це якомога швидше",- заявив український лідер.

Також Зеленський говорив з чеськими парламентарями про сталий мир, необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію, допоки не почнеться тривала тиша. Він наголосив, що Україна розраховує на підтримку з боку Чехії.

"Дякую Сенату за ухвалення дев’яти резолюцій на підтримку України та внесок у просування міжнародної Кримської платформи", - додав глава держави.

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Нагадаємо, що у понеділок, 5 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся у Празі зустріч із прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

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