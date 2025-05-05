Хаб національної єдності для українців відкриють у Празі, - Зеленський

У Празі відкриють хаб національної єдності для допомоги українцям.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Чехії.

Як зазначається, такі хаби відкриватимуться в країнах, де є велика присутність українських громадян. Йдеться про Німеччину, Іспанію, Польщу, Чехію. Обговорюють відкриття також у Великій Британії.

Зеленський наголосив, що ці хаби потрібні, "щоб не втратити зв'язок з українцями", які перебувають за кордоном.

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"Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни в українців буде можливість повернутись в Україну. Є різні причини, чому люди їхали за кордон", – сказав президент.

Хаби займатимуться наданням українцям юридичних послуг і допомогою громадянам повернутися додому і знайти своє місце в Україні, працевлаштуватися.

З словами прем'єр-міністра Петра Фіали, Чехія є країною з найбільшою кількістю українських біженців на голову населення. Зараз у Чехії працюють 160 000 українців. До березня 2026 українські біженці матимуть тимчасовий захист в межах законодавства ЄС.

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"Ми не можемо чекати до останньої хвилини на інформацію про те, яка ситуація буде далі. У нас у червні буде проходити засіданні в міністерстві внутрішніх справ. Там я сподіваюся, що буде визначена європейська позиція і запропоновано рішення", – сказав він, додавши, що пропозиції залежатимуть від поточної ситуації.