УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11718 відвідувачів онлайн
Новини Візит Зеленського до Чехії
584 22

Хаб національної єдності для українців відкриють у Празі, - Зеленський

Хаб для укнаїнців у Празі

У Празі відкриють хаб національної єдності для допомоги українцям.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Чехії.

Як зазначається, такі хаби відкриватимуться в країнах, де є велика присутність українських громадян. Йдеться про Німеччину, Іспанію, Польщу, Чехію. Обговорюють відкриття також у Великій Британії.

Зеленський наголосив, що ці хаби потрібні, "щоб не втратити зв'язок з українцями", які перебувають за кордоном.

Також читайте: Чехія разом із Польщею готують зміни до статусу українців, які користуються тимчасовим захистом, на випадок завершення війни

"Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни в українців буде можливість повернутись в Україну. Є різні причини, чому люди їхали за кордон", – сказав президент.

Хаби займатимуться наданням українцям юридичних послуг і допомогою громадянам повернутися додому і знайти своє місце в Україні, працевлаштуватися.

З словами прем'єр-міністра Петра Фіали, Чехія є країною з найбільшою кількістю українських біженців на голову населення. Зараз у Чехії працюють 160 000 українців. До березня 2026 українські біженці матимуть тимчасовий захист в межах законодавства ЄС.

Також дивіться: Зеленський обговорив взаємодію в ОПК із керівниками оборонних підприємств Чехії (оновлено). ВIДЕО

"Ми не можемо чекати до останньої хвилини на інформацію про те, яка ситуація буде далі. У нас у червні буде проходити засіданні в міністерстві внутрішніх справ. Там я сподіваюся, що буде визначена європейська позиція і запропоновано рішення", – сказав він, додавши, що пропозиції залежатимуть від поточної ситуації.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) українці (2539) Чехія (1622)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Ну яка ж може бути єдність без хабу!
показати весь коментар
05.05.2025 15:54
+6
На*уя? Питається в задачі.
показати весь коментар
05.05.2025 15:55
+5
В середині України вже працюють 24/7 в турборежимі хаб потужних пройобів, хаб незламної корумпованості та хаб стійкої брехливості...
показати весь коментар
05.05.2025 16:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну яка ж може бути єдність без хабу!
показати весь коментар
05.05.2025 15:54 Відповісти
краще відкрив би паб замість хабу
показати весь коментар
05.05.2025 15:59 Відповісти
Треба хаб, шоб більше хап!
показати весь коментар
05.05.2025 16:01 Відповісти
вот у хабі й краще хап - скоромовка з ОПи

.
показати весь коментар
05.05.2025 16:05 Відповісти
Отут Ви помиляєтеся. Пакетної єдности не буде.

показати весь коментар
05.05.2025 16:19 Відповісти
На*уя? Питається в задачі.
показати весь коментар
05.05.2025 15:55 Відповісти
а "полтора зємлєкопа"(хаб національної злидності) куда подінете у рівнянні ?

.
показати весь коментар
05.05.2025 16:01 Відповісти
А як щодо пунктів «НЕЗЛАМНОСТІ», під патронатом пройдисвітів на чолі з Верещучкою чи Тищенка, з лимонами з його ресторану «ВЕЛЮР», та менегерів з ОПУ??
показати весь коментар
05.05.2025 15:57 Відповісти
Діджиталізований комп'ютерний хаб надпотужності!
показати весь коментар
05.05.2025 15:59 Відповісти
А будуть такі ж хаби єдності для українців у Чехії, як хаби єдності для українців в Україні? Ну такі знаєте пересувні хаби, на колесах.
показати весь коментар
05.05.2025 16:00 Відповісти
і опьять ви батєнка про борделі ... на кольосах
показати весь коментар
05.05.2025 16:02 Відповісти
В середині України вже працюють 24/7 в турборежимі хаб потужних пройобів, хаб незламної корумпованості та хаб стійкої брехливості...
показати весь коментар
05.05.2025 16:01 Відповісти
ой !!!
аж страшно !!!
а різьбу не зірве ?

.
показати весь коментар
05.05.2025 16:03 Відповісти
Українці у відповідь покажуть теж з трьох літер і теж на х починається Зе і його команді
показати весь коментар
05.05.2025 16:05 Відповісти
У Празі не казали, що притулок матимуть лише українці чеського походження?
показати весь коментар
05.05.2025 16:11 Відповісти
Передвиборчі хаби кандидата у президенти Зеленського за вказівкою президента Зеленського. Кабміну - профінансувати!
показати весь коментар
05.05.2025 16:31 Відповісти
Координація і об'єднання української діаспори за кордоном вже давно потрібні . Новина позитивна
показати весь коментар
05.05.2025 16:33 Відповісти
Новина позитивна дивлячись ХТО координує і об'єднує. Якщо Зеленський з Єрмачком - то це черговий пшик. Бо зелених цікавить тільки бабло і влада - а діаспора завжди голосувала проти таких типків, як зелені паршивці. Українці закордоном можуть тількі самі об'єднуватися, що і відбувається - українська держава завжи на них плювала.
показати весь коментар
05.05.2025 16:42 Відповісти
Цей "хаб" буде працювати тільки з українцями, які "поновили" свої дані в ТЦК? Якщо так - то клієнтами хабу будуть бабусі і дідусі - знічев'я. Можна по різному ставитися до чоловіків 18-60 за кордоном, але реалії такі, що ці чоловіки будуть оббігати цей хаб десятою дорогою.
Тож поверне цей хаб тільки старих і немічних...
показати весь коментар
05.05.2025 16:36 Відповісти
зЄ засіває щоб зібрати голоси за себе коханого на виборах, це його лохторат, котрий здристнув з країни
показати весь коментар
05.05.2025 17:01 Відповісти
 
 