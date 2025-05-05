Хаб национального единства для украинцев откроют в Праге, - Зеленский

В Праге откроют хаб национального единства для помощи украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Чехии.

Как отмечается, такие хабы будут открываться в странах, где есть большое присутствие украинских граждан. Речь идет о Германии, Испании, Польше, Чехии. Обсуждают открытие также в Великобритании.

Зеленский подчеркнул, что эти хабы нужны, "чтобы не потерять связь с украинцами", которые находятся за рубежом.

Также читайте: Чехия вместе с Польшей готовят изменения в статус украинцев, которые пользуются временной защитой, на случай завершения войны

"Важно подчеркнуть, что мы очень верим, что после окончания горячей стадии войны у украинцев будет возможность вернуться в Украину. Есть разные причины, почему люди ехали за границу", - сказал президент.

Хабы будут заниматься предоставлением украинцам юридических услуг и помощью гражданам вернуться домой и найти свое место в Украине, трудоустроиться.

По словам премьер-министра Петра Фиалы, Чехия является страной с наибольшим количеством украинских беженцев на голову населения. Сейчас в Чехии работают 160 000 украинцев. До марта 2026 украинские беженцы будут иметь временную защиту в рамках законодательства ЕС.

Также смотрите: Зеленский обсудил взаимодействие в ОПК с руководителями оборонных предприятий Чехии (обновлено). ВИДЕО

"Мы не можем ждать до последней минуты информацию о том, какая ситуация будет дальше. У нас в июне будет проходить заседании в министерстве внутренних дел. Там я надеюсь, что будет определена европейская позиция и предложено решение", - сказал он, добавив, что предложения будут зависеть от текущей ситуации.