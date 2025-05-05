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Новости Визит Зеленского в Чехию
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Хаб национального единства для украинцев откроют в Праге, - Зеленский

Хаб для украинцев в Праге

В Праге откроют хаб национального единства для помощи украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Чехии.

Как отмечается, такие хабы будут открываться в странах, где есть большое присутствие украинских граждан. Речь идет о Германии, Испании, Польше, Чехии. Обсуждают открытие также в Великобритании.

Зеленский подчеркнул, что эти хабы нужны, "чтобы не потерять связь с украинцами", которые находятся за рубежом.

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"Важно подчеркнуть, что мы очень верим, что после окончания горячей стадии войны у украинцев будет возможность вернуться в Украину. Есть разные причины, почему люди ехали за границу", - сказал президент.

Хабы будут заниматься предоставлением украинцам юридических услуг и помощью гражданам вернуться домой и найти свое место в Украине, трудоустроиться.

По словам премьер-министра Петра Фиалы, Чехия является страной с наибольшим количеством украинских беженцев на голову населения. Сейчас в Чехии работают 160 000 украинцев. До марта 2026 украинские беженцы будут иметь временную защиту в рамках законодательства ЕС.

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"Мы не можем ждать до последней минуты информацию о том, какая ситуация будет дальше. У нас в июне будет проходить заседании в министерстве внутренних дел. Там я надеюсь, что будет определена европейская позиция и предложено решение", - сказал он, добавив, что предложения будут зависеть от текущей ситуации.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) украинцы (3863) Чехия (1710)


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Топ комментарии
+7
Ну яка ж може бути єдність без хабу!
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05.05.2025 15:54
+6
На*уя? Питається в задачі.
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05.05.2025 15:55
+5
В середині України вже працюють 24/7 в турборежимі хаб потужних пройобів, хаб незламної корумпованості та хаб стійкої брехливості...
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05.05.2025 16:01
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Ну яка ж може бути єдність без хабу!
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05.05.2025 15:54 Ответить
краще відкрив би паб замість хабу
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05.05.2025 15:59 Ответить
Треба хаб, шоб більше хап!
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05.05.2025 16:01 Ответить
вот у хабі й краще хап - скоромовка з ОПи

.
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05.05.2025 16:05 Ответить
Отут Ви помиляєтеся. Пакетної єдности не буде.

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05.05.2025 16:19 Ответить
На*уя? Питається в задачі.
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05.05.2025 15:55 Ответить
а "полтора зємлєкопа"(хаб національної злидності) куда подінете у рівнянні ?

.
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05.05.2025 16:01 Ответить
А як щодо пунктів «НЕЗЛАМНОСТІ», під патронатом пройдисвітів на чолі з Верещучкою чи Тищенка, з лимонами з його ресторану «ВЕЛЮР», та менегерів з ОПУ??
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05.05.2025 15:57 Ответить
Діджиталізований комп'ютерний хаб надпотужності!
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05.05.2025 15:59 Ответить
А будуть такі ж хаби єдності для українців у Чехії, як хаби єдності для українців в Україні? Ну такі знаєте пересувні хаби, на колесах.
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05.05.2025 16:00 Ответить
і опьять ви батєнка про борделі ... на кольосах
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05.05.2025 16:02 Ответить
В середині України вже працюють 24/7 в турборежимі хаб потужних пройобів, хаб незламної корумпованості та хаб стійкої брехливості...
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05.05.2025 16:01 Ответить
ой !!!
аж страшно !!!
а різьбу не зірве ?

.
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05.05.2025 16:03 Ответить
Українці у відповідь покажуть теж з трьох літер і теж на х починається Зе і його команді
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05.05.2025 16:05 Ответить
У Празі не казали, що притулок матимуть лише українці чеського походження?
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05.05.2025 16:11 Ответить
Передвиборчі хаби кандидата у президенти Зеленського за вказівкою президента Зеленського. Кабміну - профінансувати!
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05.05.2025 16:31 Ответить
Координація і об'єднання української діаспори за кордоном вже давно потрібні . Новина позитивна
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05.05.2025 16:33 Ответить
Новина позитивна дивлячись ХТО координує і об'єднує. Якщо Зеленський з Єрмачком - то це черговий пшик. Бо зелених цікавить тільки бабло і влада - а діаспора завжди голосувала проти таких типків, як зелені паршивці. Українці закордоном можуть тількі самі об'єднуватися, що і відбувається - українська держава завжи на них плювала.
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05.05.2025 16:42 Ответить
Цей "хаб" буде працювати тільки з українцями, які "поновили" свої дані в ТЦК? Якщо так - то клієнтами хабу будуть бабусі і дідусі - знічев'я. Можна по різному ставитися до чоловіків 18-60 за кордоном, але реалії такі, що ці чоловіки будуть оббігати цей хаб десятою дорогою.
Тож поверне цей хаб тільки старих і немічних...
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05.05.2025 16:36 Ответить
зЄ засіває щоб зібрати голоси за себе коханого на виборах, це його лохторат, котрий здристнув з країни
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05.05.2025 17:01 Ответить
 
 