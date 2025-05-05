Хаб национального единства для украинцев откроют в Праге, - Зеленский
В Праге откроют хаб национального единства для помощи украинцам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Чехии.
Как отмечается, такие хабы будут открываться в странах, где есть большое присутствие украинских граждан. Речь идет о Германии, Испании, Польше, Чехии. Обсуждают открытие также в Великобритании.
Зеленский подчеркнул, что эти хабы нужны, "чтобы не потерять связь с украинцами", которые находятся за рубежом.
"Важно подчеркнуть, что мы очень верим, что после окончания горячей стадии войны у украинцев будет возможность вернуться в Украину. Есть разные причины, почему люди ехали за границу", - сказал президент.
Хабы будут заниматься предоставлением украинцам юридических услуг и помощью гражданам вернуться домой и найти свое место в Украине, трудоустроиться.
По словам премьер-министра Петра Фиалы, Чехия является страной с наибольшим количеством украинских беженцев на голову населения. Сейчас в Чехии работают 160 000 украинцев. До марта 2026 украинские беженцы будут иметь временную защиту в рамках законодательства ЕС.
"Мы не можем ждать до последней минуты информацию о том, какая ситуация будет дальше. У нас в июне будет проходить заседании в министерстве внутренних дел. Там я надеюсь, что будет определена европейская позиция и предложено решение", - сказал он, добавив, что предложения будут зависеть от текущей ситуации.
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аж страшно !!!
а різьбу не зірве ?
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Тож поверне цей хаб тільки старих і немічних...