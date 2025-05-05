Зеленский обсудил взаимодействие в ОПК с руководителями оборонных предприятий Чехии (обновлено). ВИДЕО

Во время визита в Чехию президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих оборонных предприятий Чехии.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, они обсудили взаимодействие в ОПК и то, как украинско-чешское сотрудничество и совместное производство могут гарантировать безопасность и предотвратить повторение агрессии на Европейском континенте.

"Спасибо за доверие к Украине и внедрение совместных проектов. Ценим участие чешских компаний в инициативе по поставке 155-миллиметровых боеприпасов.

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Объединение оборонных промышленных возможностей европейских стран является весомым вкладом в достижение справедливого и прочного мира", - добавил Зеленский.

"Буквально перед встречей с премьер-министром у нас была очень предметная, детальная дискуссия. Мы обсудили конкретную работу с оборонной индустрией Чехии. Мы заинтересованы в том, чтобы наши двусторонние связи отражались большим производством, новыми локализациями в Украине и более ощутимым технологическим развитием и в Чехии".

Он подчеркнул, что уверен в том, что мы будем и дальше добавлять рабочие места и экономический рост обеим странам благодаря оборонному сотрудничеству.

"Это весомый вклад Чехии в безопасность всей Европы", – сказал президент.