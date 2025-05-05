Зеленский в Праге встретился с премьером Фиалой

Президент Владимир Зеленский начал в Праге встречу с премьер-министром Чехии Петером Фиалой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Стороны будут обсуждать аспекты двустороннего сотрудничества, в частности чешскую инициативу по поставкам Украине боеприпасов.

Сегодня глава государства также проведет встречу с руководством оборонных предприятий Чехии.

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"Президент Украины уже встретился со спикером Палаты депутатов Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой, также предусмотрена встреча со спикером Сената Милошем Вистрчилом. Во второй половине дня Зеленский пообщается со студентами Карлова университета и с украинской общиной.

Кроме того, в программе украинского лидера встреча с представителями оппозиционного движения ANO. Напомним, осенью в Чехии пройдут парламентские выборы, на которых ANO и их лидер, экс-премьер Андрей Бабиш имеют высокие шансы получить поддержку большого количества избирателей", - пишет издание.

Первая леди Украины Елена Зеленская тем временем выступит на международной конференции "Глобальная инициатива здравоохранения для Украины" по помощи украинской системе здравоохранения.

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