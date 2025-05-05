Зеленський у Празі зустрівся з прем’єром Фіалою

Президент Володимир Зеленський розпочав у Празі зустріч із прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сторони обговорюватимуть аспекти двосторонньої співпраці, зокрема чеську ініціативу із постачання Україні боєприпасів.

Сьогодні глава держави також проведе зустріч із керівництвом оборонних підприємств Чехії.

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"Президент України вже зустрівся зі спікером Палати депутатів Чеської Республіки Маркетою Пекаровою Адамовою, також передбачена зустріч зі спікером Сенату Мілошем Вистрчилом. В другій половині дня Зеленський поспілкується зі студентами Карлового університету та з українською громадою.

Окрім того, в програмі українського лідера зустріч з представниками опозиційного руху ANO. Нагадаємо, восени в Чехії пройдуть парламентські вибори, на яких ANO та їх лідер, експрем'єр Андрій Бабіш мають високі шанси отримати підтримку великої кількості виборців", - пише видання.

Перша леді України Олена Зеленська тим часом виступить на міжнародній конференції "Глобальна ініціатива охорони здоров’я для України" щодо допомоги українській системі охорони здоров’я.

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