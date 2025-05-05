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Новини Відео Візит Зеленського до Чехії
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Зеленський обговорив взаємодію в ОПК із керівниками оборонних підприємств Чехії (оновлено). ВIДЕО

Під час візиту до Чехії президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних оборонних підприємств Чехії. 

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, вони обговорили взаємодію в ОПК і те, як українсько-чеська співпраця та спільне виробництво можуть гарантувати безпеку й запобігти повторенню агресії на Європейському континенті.

"Дякую за довіру до України та впровадження спільних проєктів. Цінуємо участь чеських компаній в ініціативі щодо постачання 155-міліметрових боєприпасів.

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Обʼєднання оборонних промислових можливостей європейських країн є вагомим внеском у досягнення справедливого й тривалого миру", - додав Зеленський.

"Буквально перед зустріччю з прем’єр-міністром у нас була дуже предметна, детальна дискусія. Ми обговорили конкретну роботу з оборонною індустрією Чехії. Ми зацікавлені в тому, щоб наші двосторонні зв'язки відображались більшим виробництвом, новими локалізаціями в Україні та більш відчутним технологічним розвитком і в Чехії, і в Україні", - зауважив глава держави.

Він наголосив, що упевнений у тому, що ми і надалі додаватимемо робочих місць та економічного зростання обом країнам завдяки оборонній співпраці.

"Це вагомий внесок Чехії в безпеку всієї Європи", - сказав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Чехія (1622) ОПК (218)


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Який там "Зеленський"?
Єрмак обговорив - і у кремль доповів.

Яке прикре самогубство для українського ОПК.
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05.05.2025 14:44 Відповісти
Зеленський обговорив взаємодію в ОПК із керівниками оборонних підприємств Чехії у результаті чого хусити мають гіперзвукові ракети, а космічна держава Україна не має.
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05.05.2025 14:45 Відповісти
А може Єрмак просто забрав в Зеленського його костюм?...
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05.05.2025 14:47 Відповісти
 
 