Зеленский встретился с руководством Сената Чехии: говорили, в частности, о необходимости дополнительного давления на РФ. ВИДЕО
В понедельник, 5 мая, в рамках визита в Чехию президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сената парламента страны Милошем Вистрчилом, его заместителями и председателями комитетов.
Об этом глава государства рассказал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарны за поддержку нашей евроинтеграции. Украина готова к открытию первых переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении в ЕС. Мы надеемся, что единство и решимость стран ЕС позволят сделать это как можно скорее",- заявил украинский лидер.
Также Зеленский говорил с чешскими парламентариями об устойчивом мире, необходимости полного и безусловного прекращения огня на 30 дней и дополнительного давления на Россию, пока не начнется длительная тишина. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны Чехии.
"Спасибо Сенату за принятие девяти резолюций в поддержку Украины и вклад в продвижение международной Крымской платформы", - добавил глава государства.
Напомним, что в понедельник, 5 мая, президент Владимир Зеленский встретился в Праге с премьер-министром Чехии Петером Фиалой.
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