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Новости Видео Визит Зеленского в Чехию
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Зеленский встретился с руководством Сената Чехии: говорили, в частности, о необходимости дополнительного давления на РФ. ВИДЕО

В понедельник, 5 мая, в рамках визита в Чехию президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сената парламента страны Милошем Вистрчилом, его заместителями и председателями комитетов.

Об этом глава государства рассказал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарны за поддержку нашей евроинтеграции. Украина готова к открытию первых переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении в ЕС. Мы надеемся, что единство и решимость стран ЕС позволят сделать это как можно скорее",- заявил украинский лидер.

Также Зеленский говорил с чешскими парламентариями об устойчивом мире, необходимости полного и безусловного прекращения огня на 30 дней и дополнительного давления на Россию, пока не начнется длительная тишина. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны Чехии.

"Спасибо Сенату за принятие девяти резолюций в поддержку Украины и вклад в продвижение международной Крымской платформы", - добавил глава государства.

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Напомним, что в понедельник, 5 мая, президент Владимир Зеленский встретился в Праге с премьер-министром Чехии Петером Фиалой.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Чехия (1723)


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05.05.2025 19:21 Ответить
і простим лікарям аналізи здає, свята людина
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05.05.2025 19:24 Ответить
Він би ще так з українцями зустрічався, як з європейцями!
Дізнався би багато нового для себе і про себе.
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05.05.2025 19:23 Ответить
 
 