Чехия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Украиной, - Фиала
Премьер-министр Петр Фиала заявил, что сотрудничество с Украиной является большой возможностью для чешской экономики. Поэтому Чехия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Украиной.
Об этом глава чешского правительства заявил на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским 5 мая в Праге, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сотрудничество с Украиной является большой возможностью для чешского бизнеса, чешской экономики",- сказал Фиала.
В частности, он отметил, что в прошлом году чешский экспорт в Украину достиг 45 млрд крон, тогда как еще в 2022 году это было около 25 млрд, то есть рост составляет 75%.
Среди проектов помощи Украине, по словам Фиалы, передача генераторов на сумму 80 млн крон, строительство ветровой электростанции на западе Украины с чешской инвестицией 61 млн.
В то же время, по словам политика, готовятся и другие проекты, в частности в области транспорта. Также, как отметил Фиала, Украина и Чехия могут усилить сотрудничество в области ядерной энергетики.
"Чешские фирмы готовы играть активную роль в восстановлении, в частности, ключевой инфраструктуры, сотрудничество может развиться и в других отраслях", - сказал Фиала.
Напомним, что в понедельник, 5 мая, президент Владимир Зеленский встретился в Праге с премьер-министром Чехии Петером Фиалой.
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