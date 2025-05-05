Чехія зацікавлена у розширенні економічної співпраці з Україною, - Фіала

Прем’єр-міністр Петр Фіала заявив, що співпраця з Україною є великою можливістю для чеської економіки. Тому Чехія зацікавлена в розширенні економічної співпраці з Україною.

Про це глава чеського уряду заявив на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським 5 травня в Празі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Співробітництво з Україною є великою можливістю для чеського бізнесу, чеської економіки",- сказав Фіала.

Зокрема, він зазначив, що минулого року чеський експорт до України сягнув 45 млрд крон, тоді як ще у 2022 році це було близько 25 млрд, тобто зростання становить 75%.

Серед проєктів допомоги Україні, за словами Фіали, передача генераторів на суму 80 млн крон, будівництво вітрової електростанції на заході України з чеською інвестицією 61 млн.

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Водночас, за словами політика, готуються й інші проєкти, зокрема в галузі транспорту. Також, як зазначив Фіала, Україна та Чехія можуть посилити співпрацю в галузі ядерної енергетики.

"Чеські фірми готові відігравати активну роль у відновленні, зокрема, ключової інфраструктури, співпраця може розвинутися і в інших галузях", - сказав Фіала.

Нагадаємо, що у понеділок, 5 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся у Празі зустріч із прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

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