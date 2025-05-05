Чехія зацікавлена у розширенні економічної співпраці з Україною, - Фіала
Прем’єр-міністр Петр Фіала заявив, що співпраця з Україною є великою можливістю для чеської економіки. Тому Чехія зацікавлена в розширенні економічної співпраці з Україною.
Про це глава чеського уряду заявив на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським 5 травня в Празі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Співробітництво з Україною є великою можливістю для чеського бізнесу, чеської економіки",- сказав Фіала.
Зокрема, він зазначив, що минулого року чеський експорт до України сягнув 45 млрд крон, тоді як ще у 2022 році це було близько 25 млрд, тобто зростання становить 75%.
Серед проєктів допомоги Україні, за словами Фіали, передача генераторів на суму 80 млн крон, будівництво вітрової електростанції на заході України з чеською інвестицією 61 млн.
Водночас, за словами політика, готуються й інші проєкти, зокрема в галузі транспорту. Також, як зазначив Фіала, Україна та Чехія можуть посилити співпрацю в галузі ядерної енергетики.
"Чеські фірми готові відігравати активну роль у відновленні, зокрема, ключової інфраструктури, співпраця може розвинутися і в інших галузях", - сказав Фіала.
Нагадаємо, що у понеділок, 5 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся у Празі зустріч із прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Румунія повертається до часів червня 1941-го року? На виборах переміг (та вийшов до другого туру) жоржик сіміоне.