160 тис. українських біженців працевлаштовано у Чехії, - Фіала
Наразі 160 тисяч громадян українських біженців працевлаштовано у Чехії.
Про це заявив прем'єр-міністр Петр Фіала, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чеська республіка – це країна, яка прийняла більше всього українських біженців на одиницю населення… Наше рішення було успішним, нам як суспільству вдалось подолати перешкоди і наступну інтеграцію біженців. Зараз 160 тисяч працює на нашому ринку праці", - сказав він.
За словами глави чеського уряду, пропозиції щодо подальшої долі українських біженців "залежатимуть від розвитку актуальної ситуації".
Фіала нагадав, що чинна програма захисту біженців в ЄС діє до березня 2026 року і потрібно цей термін мати на увазі.
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Dmitry Perepechin
показати весь коментар05.05.2025 17:20 Відповісти Мені подобається 0
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