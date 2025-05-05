160 тис. українських біженців працевлаштовано у Чехії, - Фіала

Наразі 160 тисяч громадян українських біженців працевлаштовано у Чехії.

Про це заявив прем'єр-міністр Петр Фіала, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чеська республіка – це країна, яка прийняла більше всього українських біженців на одиницю населення… Наше рішення було успішним, нам як суспільству вдалось подолати перешкоди і наступну інтеграцію біженців. Зараз 160 тисяч працює на нашому ринку праці", - сказав він.

За словами глави чеського уряду, пропозиції щодо подальшої долі українських біженців "залежатимуть від розвитку актуальної ситуації".

Фіала нагадав, що чинна програма захисту біженців в ЄС діє до березня 2026 року і потрібно цей термін мати на увазі.