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160 тис. українських біженців працевлаштовано у Чехії, - Фіала

Скільки українських біженців змогли знайти роботу в Чехії

Наразі 160 тисяч громадян українських біженців працевлаштовано у Чехії.

Про це заявив прем'єр-міністр Петр Фіала, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чеська республіка – це країна, яка прийняла більше всього українських біженців на одиницю населення… Наше рішення було успішним, нам як суспільству вдалось подолати перешкоди і наступну інтеграцію біженців. Зараз 160 тисяч працює на нашому ринку праці", - сказав він.

За словами глави чеського уряду, пропозиції щодо подальшої долі українських біженців "залежатимуть від розвитку актуальної ситуації".

Фіала нагадав, що чинна програма захисту біженців в ЄС діє до березня 2026 року і потрібно цей термін мати на увазі.

Автор: 

біженці (1871) робота (1215) Чехія (1622) Фіала Петр (97)


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Удачи вам, ребята. Пусть всё получается - и в работе, и в изучении чешского языка.
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05.05.2025 17:20 Відповісти
 
 