160 тыс. украинских беженцев трудоустроены в Чехии, - Фиала

Сейчас 160 тысяч граждан украинских беженцев трудоустроено в Чехии.

Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чешская республика - это страна, которая приняла больше всего украинских беженцев на единицу населения... Наше решение было успешным, нам как обществу удалось преодолеть препятствия и последующую интеграцию беженцев. Сейчас 160 тысяч работает на нашем рынке труда", - сказал он.

По словам главы чешского правительства, предложения относительно дальнейшей судьбы украинских беженцев "будут зависеть от развития актуальной ситуации".

Фиала напомнил, что действующая программа защиты беженцев в ЕС действует до марта 2026 года и нужно этот срок иметь в виду.