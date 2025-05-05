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160 тыс. украинских беженцев трудоустроены в Чехии, - Фиала

Сколько украинских беженцев смогли найти работу в Чехии

Сейчас 160 тысяч граждан украинских беженцев трудоустроено в Чехии.

Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чешская республика - это страна, которая приняла больше всего украинских беженцев на единицу населения... Наше решение было успешным, нам как обществу удалось преодолеть препятствия и последующую интеграцию беженцев. Сейчас 160 тысяч работает на нашем рынке труда", - сказал он.

По словам главы чешского правительства, предложения относительно дальнейшей судьбы украинских беженцев "будут зависеть от развития актуальной ситуации".

Фиала напомнил, что действующая программа защиты беженцев в ЕС действует до марта 2026 года и нужно этот срок иметь в виду.

Автор: 

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Удачи вам, ребята. Пусть всё получается - и в работе, и в изучении чешского языка.
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05.05.2025 17:20 Ответить
После перемирия прийдется возвращаться назад. Чешский в Украине не нужен.
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05.05.2025 17:48 Ответить
Гланое только гражданство им не давайте. А то они и в вашем доме нагадят клоунами.
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05.05.2025 17:47 Ответить
 
 