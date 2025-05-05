160 тыс. украинских беженцев трудоустроены в Чехии, - Фиала
Сейчас 160 тысяч граждан украинских беженцев трудоустроено в Чехии.
Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Чешская республика - это страна, которая приняла больше всего украинских беженцев на единицу населения... Наше решение было успешным, нам как обществу удалось преодолеть препятствия и последующую интеграцию беженцев. Сейчас 160 тысяч работает на нашем рынке труда", - сказал он.
По словам главы чешского правительства, предложения относительно дальнейшей судьбы украинских беженцев "будут зависеть от развития актуальной ситуации".
Фиала напомнил, что действующая программа защиты беженцев в ЕС действует до марта 2026 года и нужно этот срок иметь в виду.
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Dmitry Perepechin
показать весь комментарий05.05.2025 17:20 Ответить Мне нравится 0
Jolli Rabbit
показать весь комментарий05.05.2025 17:48 Ответить Мне нравится 0
Jolli Rabbit
показать весь комментарий05.05.2025 17:47 Ответить Мне нравится 0
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