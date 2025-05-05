Чехія готова поглиблювати військову співпрацю з Україною, - Фіала

Чехія готова допомагати Україні у встановленні справедливого миру. Допомога може стосуватися поглиблення військової співпраці.

Про це заявив прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Празі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми прагнемо справедливого миру, який не стане успіхом російської агресивної політики… Україна може на нас покластися. Ми все зробимо, щоб справедлива боротьба українців була успішною і Україна перемогла", - заявив Фіала.

На його переконання, найбільшою гарантією для України є сильна та добре озброєна армія.

Він підкреслив, що Чехія є активною учасницею "Коаліції охочих" і готова поглиблювати військову співпрацю з Україною. Зокрема, це стосується підготовки військових.

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"Ми готові поглибити нашу участь у навчанні солдатів. Навчання може відбуватися, наприклад, у Намешті", – додав Фіала.

Він також згадав про чеську "снарядну ініціативу", у межах якої "від початку року до України було поставлено пів мільйона одиниць боєприпасів великого калібру".

Як повідомлялося, Україна та Чехія домовилися про навчання українських пілотів на F-16 і L-39 у межах "коаліції охочих".