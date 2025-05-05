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Новини Візит Зеленського до Чехії Допомога Україні від Чехії
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Україна та Чехія домовилися про навчання українських пілотів на F-16 і L-39 у межах "коаліції охочих", - Фіала

Чехія допомагатиме Україні у навчанні на F-16 і F-39

Україна та Чехія домовилися про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39 у рамках "коаліції охочих".

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися, що разом з партнерами з "коаліції охочих" будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 і L-39. Навчання буде проходити тут на базах в Чеській республіці, - зазначив Фіала.

Він додав, що чеська артилерійська ініціатива успішно продовжується.

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Також, за його словами, від початку року Чехія поставила в Україну пів мільйона боєприпасів. 

"Сподіваюсь, що ми й надалі так ефективно будемо постачати снаряди великого калібру", - зауважив прем'єр-міністр Чехії. 

Фіала додав, що Чехія виступала посередником під час поставках 2 тисяч одиниць важкої техніки.

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L-39 - радянський навчально-бойовий літак, розроблений чеською компанією Aero Vodochody в 1960-х роках. Літак став одним з найпоширеніших у світі для підготовки пілотів і має численні модифікації, які також використовуються в бою.

Автор: 

Чехія (1622) Фіала Петр (97) F16 F-16 (680) пілот (82)


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Топ коментарі
+3
Це мабуть L39. Чехи свого часу як раз їх і виробляли. Хоча навіть зараз модернізовані ще виробляють L139/L159 Skyfox
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05.05.2025 15:09
+2
Альбатросиків було тут повно. розпродували по ціні іржавого запорожця різали в металолом..а тепер і літать вже немає кому..
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05.05.2025 15:16
+2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна: 42 одиниці L-39 на озброєнні, станом на 2025 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Aero_L-39_Albatros#cite_note-JanesList-55 [54].

https://uk.wikipedia.org/wiki/Aero_L-39_Albatros
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05.05.2025 15:21
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А що таке F-39?
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05.05.2025 15:04 Відповісти
Це мабуть L39. Чехи свого часу як раз їх і виробляли. Хоча навіть зараз модернізовані ще виробляють L139/L159 Skyfox
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05.05.2025 15:09 Відповісти
Альбатросиків було тут повно. розпродували по ціні іржавого запорожця різали в металолом..а тепер і літать вже немає кому..
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05.05.2025 15:16 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна: 42 одиниці L-39 на озброєнні, станом на 2025 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Aero_L-39_Albatros#cite_note-JanesList-55 [54].

https://uk.wikipedia.org/wiki/Aero_L-39_Albatros
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05.05.2025 15:21 Відповісти
Категорії психічних захворювань «Захворювання F30 - F39». F39 - розлад настрою [афективний] неуточнений.
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05.05.2025 15:16 Відповісти
F-39E Gripen? если да то отлично, машина не хуже 16, но еще и умеет без проблем делать взлет/посадку с трасс общего польхования, да и разработка шла Европейцами, под Европу ...
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05.05.2025 15:06 Відповісти
з доріг загального користування можуть злітати будь-які бойові літаки. В деяких країнах щорічно проводять навчання\тренування таких зльотів та посадок.
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05.05.2025 15:17 Відповісти
если прочитать внимательно - "но еще и умеет без проблем делать взлет/посадку с трасс общего польхования", я не писал что другие не умеют, просто у других, сильно сложнее пилотирование для посадки на дорогу, Грипену легче из за размера/веса/особенностей аппарата.
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05.05.2025 15:38 Відповісти
Я бачив як 40-річна сушка сідає на трасу. Ніхєра їй не шкодило. Такшо це міф від сааб, про неви..ть Гріпенів
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05.05.2025 15:53 Відповісти
по комментарию вижу что к авиации отношения не имете вообще, всего доброго, таким ничего не обьяснить. Лебедь и воробей, летают при помощи крыльев, вот только сложность посадки у них разная, может так дойдёт?
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05.05.2025 15:58 Відповісти
без проблем це роблять і інші літаки - і F-16, і F-15, і F-18, JF-17, і А-10 тощо... і навіть транспортні C-146A Вулфхаунд можуть сідати та злітати з шляхів загального користування. Це входить у частину підготовки військових пілотів у багатьох країнах.
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05.05.2025 15:57 Відповісти
ещё один вылез, жигули и мерседес имеют 4 колеса, 1 двигатель и багажник, разница в комфорте выполнения манёвров есть? в Грипене на этапе разработки, ставилось жёсткое условие по максимальной ПРОСТОТЕ ДЛЯ ПИЛОТА в плане посадки на трассу.
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05.05.2025 16:02 Відповісти
посадка на шляхи загального користування входить у підготовку бойових пілотів багатьох країн світу на перерахованих вище моделях літаків, і до ваших знань автопрому це не має ніякого відношення.
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05.05.2025 16:10 Відповісти
ещё раз, ГДЕ Я ПИСАЛ - обратное? вы читать умеете, или это какая то болезнь с избирателным восприятием информации или сами с собой говорите? наверное в вашей реальности масса самолёта, форма крыла и фюзеляжа и т.д не влияют на сложность посадки? поделитесь опытом, очень интересно, расскажу людям что они дураки, а на Цензоре есть спец, победивший законы физики. ну конечно по хер, что для машины с удобным пилотированием, пилоту нужно намного меньше времени, а стране ресурсов тратить на базовую подготовку, то вообще ерунда, "будим литать , бамбить"
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05.05.2025 16:17 Відповісти
мова не йде масу літака, його крила та фюзеляж, чи про те як пілоту нєв'****** важко сісти чи злетіти з дороги загального коритування. Мова йде саме про зліт\посадку на шляхи загального користування. Для фахових бойових пілотів це вправа, якою вони повинні володіти незалежно від моделі літака, якою він керує.
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05.05.2025 16:31 Відповісти
Ну тепер ясно чого ваЗЕлін дороги будував...
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05.05.2025 15:40 Відповісти
для того щоб натикати посередині та обочинам нєв'****** бігборди.
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05.05.2025 16:06 Відповісти
Так, то лайно. Ніхто іх купувати не хоче. А ті краіни, які мають іх - дивним чужом мають корупційні скандали звязані з поставками цих літаків. Але як один будкєвіч замітив - це краще ніж нічого
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05.05.2025 15:51 Відповісти
Можливо L-39 Альбатрос?
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05.05.2025 15:15 Відповісти
мався на увазі F-39E Gripen
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05.05.2025 15:20 Відповісти
Було б чудово, але їх мало вироблено.
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05.05.2025 15:25 Відповісти
просто мало замовників, через те, що продаж залежить від того, кому США дозволить їх продати. Бразилії дозволили.
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05.05.2025 15:39 Відповісти
Гріпени лайно, яке Шведи намагаються всім впарити через корупційні скандали. Але ми не про це: ні, просто редакція не розуміє, шо Гріпени ніхто так не називає взагалі, окрім однієі країни. Тому це не натівська назва
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05.05.2025 15:49 Відповісти
F-39,если это не опечатка,это действительно грипен от сааб,но с бразильским обозначением(поэтому и сомневаюсь в смысле опечатки).
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05.05.2025 15:18 Відповісти
Ніхто Гріппени так не визначає. "F" трішка зарезервоване
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05.05.2025 15:48 Відповісти
Як людина, яка безпосередньо має неабияке розуміння у літаках, хотів би поцікавитись у дорогої редакції - а шо це за такий літак F-39? Хоча, мене вже раз забанив за розуміння таких деталей у авіаціі один ваш брейкбітер, який біт колись із Ківою відбивав на сцені. Не буду казати хто
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05.05.2025 15:46 Відповісти
ШІ підказав
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05.05.2025 16:10 Відповісти
 
 