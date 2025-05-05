Україна та Чехія домовилися про навчання українських пілотів на F-16 і L-39 у межах "коаліції охочих", - Фіала

Україна та Чехія домовилися про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39 у рамках "коаліції охочих".

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися, що разом з партнерами з "коаліції охочих" будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 і L-39. Навчання буде проходити тут на базах в Чеській республіці, - зазначив Фіала.

Він додав, що чеська артилерійська ініціатива успішно продовжується.

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Також, за його словами, від початку року Чехія поставила в Україну пів мільйона боєприпасів.

"Сподіваюсь, що ми й надалі так ефективно будемо постачати снаряди великого калібру", - зауважив прем'єр-міністр Чехії.

Фіала додав, що Чехія виступала посередником під час поставках 2 тисяч одиниць важкої техніки.

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L-39 - радянський навчально-бойовий літак, розроблений чеською компанією Aero Vodochody в 1960-х роках. Літак став одним з найпоширеніших у світі для підготовки пілотів і має численні модифікації, які також використовуються в бою.