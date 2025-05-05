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Новости Визит Зеленского в Чехию Помощь Украины от Чехии
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Украина и Чехия договорились об обучении украинских пилотов на F-16 и F-39 в рамках "коалиции желающих", - Фиала

Чехия будет помогать Украине в обучении на F-16 и F-39

Украина и Чехия договорились об обучении украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39 в рамках "коалиции желающих".

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы договорились, что вместе с партнерами из "коалиции желающих" будем заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и F-39. Обучение будет проходить здесь на базах в Чешской республике, - отметил Фиала.

Он добавил, что чешская артиллерийская инициатива успешно продолжается.

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Также, по его словам, с начала года Чехия поставила в Украину полмиллиона боеприпасов.

"Надеюсь, что мы и в дальнейшем так эффективно будем поставлять снаряды большого калибра", - отметил премьер-министр Чехии.

Фиала добавил, что Чехия выступала посредником при поставках 2 тысяч единиц тяжелой техники.

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Автор: 

Чехия (1710) Фиала Петр (72) F-16 (558) пилот (82)


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Топ комментарии
+3
Це мабуть L39. Чехи свого часу як раз їх і виробляли. Хоча навіть зараз модернізовані ще виробляють L139/L159 Skyfox
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05.05.2025 15:09
+2
Альбатросиків було тут повно. розпродували по ціні іржавого запорожця різали в металолом..а тепер і літать вже немає кому..
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05.05.2025 15:16
+2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна: 42 одиниці L-39 на озброєнні, станом на 2025 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Aero_L-39_Albatros#cite_note-JanesList-55 [54].

https://uk.wikipedia.org/wiki/Aero_L-39_Albatros
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05.05.2025 15:21
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А що таке F-39?
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05.05.2025 15:04 Ответить
Це мабуть L39. Чехи свого часу як раз їх і виробляли. Хоча навіть зараз модернізовані ще виробляють L139/L159 Skyfox
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05.05.2025 15:09 Ответить
Альбатросиків було тут повно. розпродували по ціні іржавого запорожця різали в металолом..а тепер і літать вже немає кому..
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05.05.2025 15:16 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна: 42 одиниці L-39 на озброєнні, станом на 2025 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Aero_L-39_Albatros#cite_note-JanesList-55 [54].

https://uk.wikipedia.org/wiki/Aero_L-39_Albatros
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05.05.2025 15:21 Ответить
Категорії психічних захворювань «Захворювання F30 - F39». F39 - розлад настрою [афективний] неуточнений.
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05.05.2025 15:16 Ответить
F-39E Gripen? если да то отлично, машина не хуже 16, но еще и умеет без проблем делать взлет/посадку с трасс общего польхования, да и разработка шла Европейцами, под Европу ...
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05.05.2025 15:06 Ответить
з доріг загального користування можуть злітати будь-які бойові літаки. В деяких країнах щорічно проводять навчання\тренування таких зльотів та посадок.
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05.05.2025 15:17 Ответить
если прочитать внимательно - "но еще и умеет без проблем делать взлет/посадку с трасс общего польхования", я не писал что другие не умеют, просто у других, сильно сложнее пилотирование для посадки на дорогу, Грипену легче из за размера/веса/особенностей аппарата.
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05.05.2025 15:38 Ответить
Я бачив як 40-річна сушка сідає на трасу. Ніхєра їй не шкодило. Такшо це міф від сааб, про неви..ть Гріпенів
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05.05.2025 15:53 Ответить
по комментарию вижу что к авиации отношения не имете вообще, всего доброго, таким ничего не обьяснить. Лебедь и воробей, летают при помощи крыльев, вот только сложность посадки у них разная, может так дойдёт?
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05.05.2025 15:58 Ответить
без проблем це роблять і інші літаки - і F-16, і F-15, і F-18, JF-17, і А-10 тощо... і навіть транспортні C-146A Вулфхаунд можуть сідати та злітати з шляхів загального користування. Це входить у частину підготовки військових пілотів у багатьох країнах.
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05.05.2025 15:57 Ответить
ещё один вылез, жигули и мерседес имеют 4 колеса, 1 двигатель и багажник, разница в комфорте выполнения манёвров есть? в Грипене на этапе разработки, ставилось жёсткое условие по максимальной ПРОСТОТЕ ДЛЯ ПИЛОТА в плане посадки на трассу.
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05.05.2025 16:02 Ответить
посадка на шляхи загального користування входить у підготовку бойових пілотів багатьох країн світу на перерахованих вище моделях літаків, і до ваших знань автопрому це не має ніякого відношення.
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05.05.2025 16:10 Ответить
ещё раз, ГДЕ Я ПИСАЛ - обратное? вы читать умеете, или это какая то болезнь с избирателным восприятием информации или сами с собой говорите? наверное в вашей реальности масса самолёта, форма крыла и фюзеляжа и т.д не влияют на сложность посадки? поделитесь опытом, очень интересно, расскажу людям что они дураки, а на Цензоре есть спец, победивший законы физики. ну конечно по хер, что для машины с удобным пилотированием, пилоту нужно намного меньше времени, а стране ресурсов тратить на базовую подготовку, то вообще ерунда, "будим литать , бамбить"
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05.05.2025 16:17 Ответить
мова не йде масу літака, його крила та фюзеляж, чи про те як пілоту нєв'****** важко сісти чи злетіти з дороги загального коритування. Мова йде саме про зліт\посадку на шляхи загального користування. Для фахових бойових пілотів це вправа, якою вони повинні володіти незалежно від моделі літака, якою він керує.
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05.05.2025 16:31 Ответить
Ну тепер ясно чого ваЗЕлін дороги будував...
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05.05.2025 15:40 Ответить
для того щоб натикати посередині та обочинам нєв'****** бігборди.
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05.05.2025 16:06 Ответить
Так, то лайно. Ніхто іх купувати не хоче. А ті краіни, які мають іх - дивним чужом мають корупційні скандали звязані з поставками цих літаків. Але як один будкєвіч замітив - це краще ніж нічого
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05.05.2025 15:51 Ответить
Можливо L-39 Альбатрос?
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05.05.2025 15:15 Ответить
мався на увазі F-39E Gripen
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05.05.2025 15:20 Ответить
Було б чудово, але їх мало вироблено.
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05.05.2025 15:25 Ответить
просто мало замовників, через те, що продаж залежить від того, кому США дозволить їх продати. Бразилії дозволили.
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05.05.2025 15:39 Ответить
Гріпени лайно, яке Шведи намагаються всім впарити через корупційні скандали. Але ми не про це: ні, просто редакція не розуміє, шо Гріпени ніхто так не називає взагалі, окрім однієі країни. Тому це не натівська назва
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05.05.2025 15:49 Ответить
F-39,если это не опечатка,это действительно грипен от сааб,но с бразильским обозначением(поэтому и сомневаюсь в смысле опечатки).
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05.05.2025 15:18 Ответить
Ніхто Гріппени так не визначає. "F" трішка зарезервоване
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05.05.2025 15:48 Ответить
Як людина, яка безпосередньо має неабияке розуміння у літаках, хотів би поцікавитись у дорогої редакції - а шо це за такий літак F-39? Хоча, мене вже раз забанив за розуміння таких деталей у авіаціі один ваш брейкбітер, який біт колись із Ківою відбивав на сцені. Не буду казати хто
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05.05.2025 15:46 Ответить
ШІ підказав
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05.05.2025 16:10 Ответить
 
 