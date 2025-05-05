Украина и Чехия договорились об обучении украинских пилотов на F-16 и F-39 в рамках "коалиции желающих", - Фиала

Украина и Чехия договорились об обучении украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39 в рамках "коалиции желающих".

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы договорились, что вместе с партнерами из "коалиции желающих" будем заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и F-39. Обучение будет проходить здесь на базах в Чешской республике, - отметил Фиала.

Он добавил, что чешская артиллерийская инициатива успешно продолжается.

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Также, по его словам, с начала года Чехия поставила в Украину полмиллиона боеприпасов.

"Надеюсь, что мы и в дальнейшем так эффективно будем поставлять снаряды большого калибра", - отметил премьер-министр Чехии.

Фиала добавил, что Чехия выступала посредником при поставках 2 тысяч единиц тяжелой техники.

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