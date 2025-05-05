Чехия готова углублять военное сотрудничество с Украиной, - Фиала

Чехия готова помогать Украине в установлении справедливого мира. Помощь может касаться углубления военного сотрудничества.

Об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Праге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы стремимся к справедливому миру, который не станет успехом российской агрессивной политики... Украина может на нас положиться. Мы все сделаем, чтобы справедливая борьба украинцев была успешной и Украина победила", - заявил Фиала.

По его убеждению, самой большой гарантией для Украины является сильная и хорошо вооруженная армия.

Он подчеркнул, что Чехия является активной участницей "Коалиции желающих" и готова углублять военное сотрудничество с Украиной. В частности, это касается подготовки военных.

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"Мы готовы углубить наше участие в обучении солдат. Обучение может происходить, например, в Намеште", - добавил Фиала.

Он также упомянул о чешской "снарядной инициативе", в рамках которой "с начала года в Украину было поставлено полмиллиона единиц боеприпасов крупного калибра".

Как сообщалось, Украина и Чехия договорились об обучении украинских пилотов на F-16 и L-39 в рамках "коалиции желающих".