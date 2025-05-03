Є сигнали, що після припинення вогню деякі країни хотітимуть, щоб ми з "рускімі" залишилися сам на сам, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є сигнали, що після припинення вогню, деякі країни хотітимуть, щоб Україна залишилися сам на сам із росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"Бачите, як складно зробити навіть перший крок - припинення вогню. Уявіть собі, всі розуміють, питання територій, санкцій, - як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того як домовляться про ceasefire, деякі країни будуть хотіти, щоб ми з рускімі залишилися сам на сам. Це такі сигнали. Але все одно Європа, впевнений я, що буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані. Для нас це важливо", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, що нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна повинні представити "конкретні пропозиції" щодо припинення війни найближчим часом. Інакше Вашингтон відмовиться від ролі посередника, якщо прогресу не буде.