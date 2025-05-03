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Новини Мирні перемовини Зеленський про припинення вогню
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Є сигнали, що після припинення вогню деякі країни хотітимуть, щоб ми з "рускімі" залишилися сам на сам, - Зеленський

Зеленський про підтримку України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є сигнали, що після припинення вогню, деякі країни хотітимуть, щоб Україна залишилися сам на сам із росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"Бачите, як складно зробити навіть перший крок - припинення вогню. Уявіть собі, всі розуміють, питання територій, санкцій, - як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того як домовляться про ceasefire, деякі країни будуть хотіти, щоб ми з рускімі залишилися сам на сам. Це такі сигнали. Але все одно Європа, впевнений я, що буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані. Для нас це важливо", - сказав Зеленський.

Також читайте: Україна готова до перемир’я з 7 травня, але не на 3 дні, а на 30, - Зеленський

Нагадаємо, що нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна повинні представити "конкретні пропозиції" щодо припинення війни найближчим часом. Інакше Вашингтон відмовиться від ролі посередника, якщо прогресу не буде.

Автор: 

Європа (1824) Зеленський Володимир (23927) підтримка (608)


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Топ коментарі
+6
Є сигнали
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03.05.2025 13:06
+5
Які "руські"?
Хватить підгрувати кацапам.
Може "єврейськім" начхати на українську історію, але українцям - ні.
Вони - москалі, кацапи, расіяни, але някі не руські.
Нахіба їх тулити до РУСІ?
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03.05.2025 13:09
+4
"Если хто та кое хде у нас порой..."Походу Вова проходил стажировку на Лубянке
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03.05.2025 13:06
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Яки краіни?
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03.05.2025 13:00 Відповісти
#какаяразніце
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03.05.2025 13:09 Відповісти
Штати, Мадярщина, Словаччина...
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03.05.2025 13:23 Відповісти
Пустая болтовня, есть факты-выкладывай, надоели эти намёки!

Не называя вещи своими именами вы превратили мир в дерьмо!
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03.05.2025 13:03 Відповісти
Є сигнали
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03.05.2025 13:06 Відповісти
"Если хто та кое хде у нас порой..."Походу Вова проходил стажировку на Лубянке
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03.05.2025 13:06 Відповісти
Я, наприклад, хотів би продовжувати геноцидити кацапів у порядку власної ініціативи, не вистачало якщо б якісь ліберали мені заважали…
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03.05.2025 13:08 Відповісти
Які "руські"?
Хватить підгрувати кацапам.
Може "єврейськім" начхати на українську історію, але українцям - ні.
Вони - москалі, кацапи, расіяни, але някі не руські.
Нахіба їх тулити до РУСІ?
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03.05.2025 13:09 Відповісти
Ніколи українці себе руськими не називали. Українська нація виник на основі полян, деревлян, сіверян та інших. Ніяких руських там нема. А ті, хто зараз себе русинами називають проросійські сепаратисти. І в українському фольклорі руських нема. Так само можна казати, що українці це совєцькі. А потім ще кажуть, що москалі-кацапи-росіяни вкрали в нас нашу рідну російську мову.
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03.05.2025 13:32 Відповісти
Наук і безтолоч.Прикро,що таких дебілів багато.
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03.05.2025 13:37 Відповісти
Що значить слово русь? саме слово.
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03.05.2025 13:48 Відповісти
Яка каша в голові. Прикро.
Українці - це і є русини.
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03.05.2025 14:20 Відповісти
Та зрозуміло, українці це не українці. І ніякої каші в голові.
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03.05.2025 14:30 Відповісти
І тому є такі сигнали, що, напевно, після того як домовляться про ceasefire, деякі країни(США ) будуть хотіти, щоб ми з рускімі залишилися сам на сам. Це такі сигнали. Але все одно Європа, впевнений я, що буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані. Для нас це важливо", - сказав Зеленський.США хочуть ЗАБРАТИ УКРАЇНСЬКІ НАДРА І ЩОБ уКРАЇНА ЗАЛИШИЛАСЯ САМ НА САМ З КУЙЛОМ .а "зебрехун" надіється.що після американської афери з надрами.ЄС Залишиться з Україною..."зе" ставить хрест і на вступі України в ЄС .В НАТО І НА ДОПОМОГУ ВІД ЄС.а на гарантіях безпеки для України сша поставили хрест і в тому числі країни НАТО .Практично "зепоцріот" своїми антиукраїнськими діями зради національних інтересів України ,залишив її сам на сам з окупантом куйлом...
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03.05.2025 13:10 Відповісти
Є сигнали що в оточенні президента ще дуже дохера кротів,може Татірова назначити пошуківцем,Ні Великодослідником зради?
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03.05.2025 13:16 Відповісти
Все залежить від політичного керівництва країни: якщо позаїдається з зах.лідерами,можливий ігнор не лише його(зекерівництва),а і санкції.
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03.05.2025 13:18 Відповісти
Будут поруч, но на безопасном расстоянии.
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03.05.2025 13:25 Відповісти
Ну,я за це не переживаю.В нас я потужний президент,який відповідає за зовнішню політику.Там одних меморандумів кілька десятків підписано,половина з них в Африці.
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03.05.2025 13:27 Відповісти
Есть сигналы, что кое-кто очень хочет остаться при власти надолго. Для кого то это важно.
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03.05.2025 13:27 Відповісти
Сама більша загроза для України якщо при владі ще залишиться Зеленський.
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03.05.2025 13:33 Відповісти
Редактор агов.!Руські та русскіє -церізніеносиінароди.!!!!
PS: автор вивчітьтему і неробіть таких дитячих але дуже суттєвих помилок.
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03.05.2025 13:35 Відповісти
Які *** харускіе,хто це такий дибілізм йому влив в мозок?!. росіяне,або на крайняк мешканці рф,а руськіе від слова Русь в першу чергу Київська та Русь-Україна. Нащо навіть такими реченнями дарувати історію московитам-це все наше
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03.05.2025 14:08 Відповісти
"Я всегда думал, что каждый человек - против войны, пока не обнаружил, что есть такие, которые за, особенно если им не нужно идти туда самим».

© Эрих Мария Ремарк.
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03.05.2025 14:26 Відповісти
Коли ти вже забудеш це слово "русские" ? але що тут скажеш влада не українська.
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03.05.2025 14:38 Відповісти
 
 