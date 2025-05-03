Есть сигналы, что после прекращения огня некоторые страны захотят, чтобы мы с "русскими" остались один на один, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть сигналы, что после прекращения огня, некоторые страны захотят, чтобы Украина остались один на один с россиянами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.
"Видите, как сложно сделать даже первый шаг - прекращение огня. Представьте себе, все понимают, вопрос территорий, санкций, - как это будет сложно. И поэтому есть такие сигналы, что, наверное, после того как договорятся о ceasefire, некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один. Это такие сигналы. Но все равно Европа, уверен я, что будет рядом, потому что есть много вопросов, которые связаны. Для нас это важно", - сказал Зеленский.
Напомним, что недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны представить "конкретные предложения" по прекращению войны в ближайшее время. Иначе Вашингтон откажется от роли посредника, если прогресса не будет.
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Не называя вещи своими именами вы превратили мир в дерьмо!
Хватить підгрувати кацапам.
Може "єврейськім" начхати на українську історію, але українцям - ні.
Вони - москалі, кацапи, расіяни, але някі не руські.
Нахіба їх тулити до РУСІ?
PS: автор вивчітьтему і неробіть таких дитячих але дуже суттєвих помилок.