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Новости Мирные переговоры Зеленский о прекращении огня
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Есть сигналы, что после прекращения огня некоторые страны захотят, чтобы мы с "русскими" остались один на один, - Зеленский

Зеленский о поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть сигналы, что после прекращения огня, некоторые страны захотят, чтобы Украина остались один на один с россиянами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Видите, как сложно сделать даже первый шаг - прекращение огня. Представьте себе, все понимают, вопрос территорий, санкций, - как это будет сложно. И поэтому есть такие сигналы, что, наверное, после того как договорятся о ceasefire, некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один. Это такие сигналы. Но все равно Европа, уверен я, что будет рядом, потому что есть много вопросов, которые связаны. Для нас это важно", - сказал Зеленский.

Также читайте: Украина готова к перемирию с 7 мая, но не на 3 дня, а на 30, - Зеленский

Напомним, что недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны представить "конкретные предложения" по прекращению войны в ближайшее время. Иначе Вашингтон откажется от роли посредника, если прогресса не будет.

Автор: 

Европа (1866) Зеленский Владимир (20456) поддержка (681)


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Топ комментарии
+6
Є сигнали
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03.05.2025 13:06
+4
Є сигнали що в оточенні президента ще дуже дохера кротів,може Татірова назначити пошуківцем,Ні Великодослідником зради?
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03.05.2025 13:16
+3
"Если хто та кое хде у нас порой..."Походу Вова проходил стажировку на Лубянке
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03.05.2025 13:06
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Яки краіни?
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03.05.2025 13:00 Ответить
#какаяразніце
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03.05.2025 13:09 Ответить
Штати, Мадярщина, Словаччина...
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03.05.2025 13:23 Ответить
Пустая болтовня, есть факты-выкладывай, надоели эти намёки!

Не называя вещи своими именами вы превратили мир в дерьмо!
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03.05.2025 13:03 Ответить
Є сигнали
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03.05.2025 13:06 Ответить
"Если хто та кое хде у нас порой..."Походу Вова проходил стажировку на Лубянке
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03.05.2025 13:06 Ответить
Я, наприклад, хотів би продовжувати геноцидити кацапів у порядку власної ініціативи, не вистачало якщо б якісь ліберали мені заважали…
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03.05.2025 13:08 Ответить
Які "руські"?
Хватить підгрувати кацапам.
Може "єврейськім" начхати на українську історію, але українцям - ні.
Вони - москалі, кацапи, расіяни, але някі не руські.
Нахіба їх тулити до РУСІ?
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03.05.2025 13:09 Ответить
Ніколи українці себе руськими не називали. Українська нація виник на основі полян, деревлян, сіверян та інших. Ніяких руських там нема. А ті, хто зараз себе русинами називають проросійські сепаратисти. І в українському фольклорі руських нема. Так само можна казати, що українці це совєцькі. А потім ще кажуть, що москалі-кацапи-росіяни вкрали в нас нашу рідну російську мову.
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03.05.2025 13:32 Ответить
Наук і безтолоч.Прикро,що таких дебілів багато.
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03.05.2025 13:37 Ответить
Що значить слово русь? саме слово.
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03.05.2025 13:48 Ответить
І тому є такі сигнали, що, напевно, після того як домовляться про ceasefire, деякі країни(США ) будуть хотіти, щоб ми з рускімі залишилися сам на сам. Це такі сигнали. Але все одно Європа, впевнений я, що буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані. Для нас це важливо", - сказав Зеленський.США хочуть ЗАБРАТИ УКРАЇНСЬКІ НАДРА І ЩОБ уКРАЇНА ЗАЛИШИЛАСЯ САМ НА САМ З КУЙЛОМ .а "зебрехун" надіється.що після американської афери з надрами.ЄС Залишиться з Україною..."зе" ставить хрест і на вступі України в ЄС .В НАТО І НА ДОПОМОГУ ВІД ЄС.а на гарантіях безпеки для України сша поставили хрест і в тому числі країни НАТО .Практично "зепоцріот" своїми антиукраїнськими діями зради національних інтересів України ,залишив її сам на сам з окупантом куйлом...
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03.05.2025 13:10 Ответить
Є сигнали що в оточенні президента ще дуже дохера кротів,може Татірова назначити пошуківцем,Ні Великодослідником зради?
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03.05.2025 13:16 Ответить
Все залежить від політичного керівництва країни: якщо позаїдається з зах.лідерами,можливий ігнор не лише його(зекерівництва),а і санкції.
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03.05.2025 13:18 Ответить
Будут поруч, но на безопасном расстоянии.
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03.05.2025 13:25 Ответить
Ну,я за це не переживаю.В нас я потужний президент,який відповідає за зовнішню політику.Там одних меморандумів кілька десятків підписано,половина з них в Африці.
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03.05.2025 13:27 Ответить
Есть сигналы, что кое-кто очень хочет остаться при власти надолго. Для кого то это важно.
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03.05.2025 13:27 Ответить
Сама більша загроза для України якщо при владі ще залишиться Зеленський.
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03.05.2025 13:33 Ответить
Редактор агов.!Руські та русскіє -церізніеносиінароди.!!!!
PS: автор вивчітьтему і неробіть таких дитячих але дуже суттєвих помилок.
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03.05.2025 13:35 Ответить
Які *** харускіе,хто це такий дибілізм йому влив в мозок?!. росіяне,або на крайняк мешканці рф,а руськіе від слова Русь в першу чергу Київська та Русь-Україна. Нащо навіть такими реченнями дарувати історію московитам-це все наше
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03.05.2025 14:08 Ответить
 
 