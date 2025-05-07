Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував відчутне посилення санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання тільки часу. Війна – це програш для всіх, у тому числі для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно. Ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість.

Сьогодні також була доповідь Головкома Сирського – щодо наших активних дій на території Курської та Бєлгородської областей. Ми захищаємо українську землю від ворожої активності в прикордонні. Я хочу подякувати сьогодні кожному підрозділу, усім нашим солдатам, усім нашим сержантам і командирам. Дякую вам всім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні", - сказав Зеленський.

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