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Новини Відео Санкції проти Росії Звернення Зеленського
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Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував відчутне посилення санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання тільки часу. Війна – це програш для всіх, у тому числі для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно. Ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість.

Сьогодні також була доповідь Головкома Сирського – щодо наших активних дій на території Курської та Бєлгородської областей. Ми захищаємо українську землю від ворожої активності в прикордонні. Я хочу подякувати сьогодні кожному підрозділу, усім нашим солдатам, усім нашим сержантам і командирам. Дякую вам всім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні", - сказав Зеленський.

Також читайте: Якщо Путіну не вдалося взяти гору проти України, то будь-який злочинець може програти, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) звернення (608)


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Топ коментарі
+4
не перепрацюй гундозе! І взагалі: "Волю бородатій бабці!" Досить їй кататись по Буковелю, вже і снігу немає.
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07.05.2025 22:13
+4
і хтось цю маячню написану літвіним слухає вникає, як ця фальшива обдовбана гнида дістала з його постановочними відосіками
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07.05.2025 22:33
+4
Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись

Розширюватись, розростатись, посилюватись, роздуватись та видовжуватись!
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07.05.2025 22:45
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Санкції діють коли є ізоляція країни - а в рашки в друганах Китай
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07.05.2025 22:08 Відповісти
Боже , яке ........
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07.05.2025 22:11 Відповісти
не перепрацюй гундозе! І взагалі: "Волю бородатій бабці!" Досить їй кататись по Буковелю, вже і снігу немає.
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07.05.2025 22:13 Відповісти
Прострочений все ніяк від крісла не видірветься
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07.05.2025 22:17 Відповісти
Єдині дієві санкції це ті які ввела Україна своїми дронами і ракетами. До речі кацапи виють що авіасполучення в них паралізоване на території західної частини Сосії. Добре було б щоб зовсім закрити небо над кацпстаном. Наприклад робити висотні дрони щоб вони літали на висоті польоту цівільної авіації і робили там кіпіш і хаос
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07.05.2025 22:19 Відповісти
і хтось цю маячню написану літвіним слухає вникає, як ця фальшива обдовбана гнида дістала з його постановочними відосіками
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07.05.2025 22:33 Відповісти
Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись

Розширюватись, розростатись, посилюватись, роздуватись та видовжуватись!
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07.05.2025 22:45 Відповісти
Про реформу митниці розкажи нам, пNздунько причмелене.
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07.05.2025 22:57 Відповісти
Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції

Стиль вислову підозріло нагадує Трумпа!
До чого б це?
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07.05.2025 23:03 Відповісти
Він так говорить буцім то він сам приймає ці санкції.
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07.05.2025 23:09 Відповісти
 
 