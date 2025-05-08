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Угорщина не блокує 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії, його затвердять у травні, - ЗМІ

Санкції ЄС проти Росії: Угорщина не блокує новий пакет

Угорщина підтримує ухвалення нового, 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Уже цього травня його можуть офіційно затвердити. 

Про це сказали кілька представників дипломатичного корпусу ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Дипломати держав ЄС, з якими поспілкувалися журналісти наголосили, що відсутність погроз вето з боку Угорщини дозволить затвердити 17-й пакет санкцій проти РФ дуже швидко, ще у травні 2025 року.

"На засіданні Coreper (комітет постійних представників ЄС – ред.) 6 квітня Єврокомісія представила проєкт 17-го пакету санкцій проти Росії. Дискусія була досить сприятливою. Виглядає так, що Угорщина не заперечує щодо прийняття цього пакету", – розповів кореспондентці "Європейської правди" дипломат однієї з ключових держав ЄС.

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Дипломат пояснив причину того, що Угорщина не виступає проти, тим, що 17-й пакет "стосується переважно санкцій стосовно юридичних осіб, які для них не є проблематичними".

"Зараз усі держави-члени ЄС аналізують 17-й пакет санкцій детальніше, але не думаю, що можуть виникнути якісь серйозні труднощі з його ухваленням. Його можуть ухвалити досить швидко, бо він за своєю суттю досить консенсусний і не містить жодних дійсно спірних позицій", – сказав він.

Висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас може оголосити про підготовку пакета завтра, 9 травня під час візиту до України. 

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Мабуть ху...ло вже гроші виплатив
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08.05.2025 16:45 Відповісти
ЄС їм кинули пару сот лямів щоб орбани закрили свої пятаки
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08.05.2025 16:50 Відповісти
а всього то треба було грошиками пригрозити
і в орбанюзі і грип з ковідом, і кацапського параду не треба,
і пакети помічи Україні не блокує... 🤣
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08.05.2025 16:50 Відповісти
Щось у лісі здохло - сподіваюся, що Орбан або, на худий кінець, Сіярто.
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08.05.2025 16:50 Відповісти
А може з Вашингтону не було команди.
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08.05.2025 16:51 Відповісти
а що за неблокування угорщина виторгувула ?
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08.05.2025 18:11 Відповісти
 
 